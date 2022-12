Președintele Klaus Iohannis: Nu va exista un boicot al Austriei din partea statului român. Nu așa se tratează aceste probleme

Președintele Iohannis a afirmat că pentru atingerea obiectivului de aderare la Spațiul Schengen trebuie rezolvate două probleme: atitudinea Austriei care este rezervată şi votul Olandei care a fost mixt, pentru România fiind un da, iar pentru Bulgaria un jumătate nu.

Potrivit şefului statului, aceste chestiuni trebuie rezolvate cu diplomaţie.

"Acest moment, după părerea mea, poate fi tratat într-o singură cheie, cu diplomație. Orice altceva, după părerea mea este exclus. Am auzit în ultimele zile, nenumărate opinii, sfaturi și așa mai departe și vreau să vă spun foarte clar, nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau a autorităţilor publice. Nu așa se tratează astfel de probleme", a transmis Iohannis.

Este evident că până aici s-au făcut pași importanți, doar în ultimele luni din ultimul an, de când avem un guvern stabil, am reușit -în ordine- să convingem Olanda că România merită să intre în Spațiul Schengen, am convins Suedia, care după schimbarea de guvern a fost foarte reticentă, am convins Suedia că îndeplinim toate condițiile și putem să intrăm pe merit, nu din milă. Si în fine, am obținut noi, toți, clasa politică românească, o reușită fenomenală - a fost ridicat MCV-ul. După 15 ani, a fost ridicat MCV-ul și astfel a fost eliminată, probabil, cea mai importantă piedică politică în calea integrării în Schengen, a subliniat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis participă miercuri la Summitul UE - ASEAN, iar joi la reuniunea Consiliului European.

