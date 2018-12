Preşedintele Klaus Iohannis a spus, marţi, că un referendum pe tema justiţiei trebuie abordat într-o manieră 'eficientă'. Șeful statului a făcut declarația la întrevederea pe care a avut-o, marţi, cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers, organizat de Iniţiativa România în cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania.