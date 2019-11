Președintele Klaus Iohannis, întrebat de jurnalistul TVR, Ramona Avramescu, despre procedura de numire a șefilor de parchete: Nu am de gând să fac rabat de la integritate, profesionalism. Meritocrație și în acest domeniu.

Ramona Avramescu: Avem în acest moment o situație fără precedent în sistemul de justiție. Toate marile parchete sunt conduse de interimari. După modificarea legilor justiției, care v-a mai ajustat atribuțiile, ați rămas cu această atribuție, de a numi dumneavoastră procurorii, la propunerea ministrului Justiției, cu avizul CSM. În eventualitatea în care veți câștiga al doilea mandat, cât de repede intenționați să faceți acest lucru și pe baza căror criterii?

Klaus Iohannis: Începând cu jumătatea lunii decembrie, dacă nu mă înșel, expiră și aceste interimate. Această chestiune este una care trebuie rezolvată, dar găsind soluția bună. În rapoartele MCV, tot timpul ni s-a spus că trebuie să găsim o abordare, o metodologie robustă, solidă, transparentă. L-am rugat deja pe domnul ministru Predoiu să trateze prioritar această chestiune și din informațiile mele lucrează la așa ceva. Lucrează la o metodologie și imediat după alegeri voi continua discuția pentru a vedea cât de repede este pregătit Ministerul Justiției pentru a prezenta public această metodologie, a o discuta și a o pune în practică, așa încât într-un termen rezonabil, adică în câteva săptămâni, sau până în februarie, să fie ocupate prin concurs aceste posturi.

Ramona Avramescu: Prin metodologie înțelegem procedura de selecție transparentă.

Klaus Iohannis: Procedura în sine, pentru că legislația este moementan seacă și nu satisface cerințele MCV și ale opiniei publice. Ministrul propune, CSM-ul avizează, președintele numește. Trebuie mai mult, trebuie să avem o descriere mai clară: cum se înscriu în concurs, cine evaluează, cine selectează etc. Cred că vom găsi împreună cu noul guvern soluții foarte bune.

Ramona Avramescu: În această metodologie ce pondere credeți că ar trebui să aibă criteriile de integritate sau până unde ar trebui să se întindă ele. În acest moment, procurorul general interimar are o problemă cu un plagiat și cu toate acestea este în vârful Justiției. Cât de departe trebuie să meargă aceste chestiuni de integritate?

Klaus Iohannis: Eu nu am de gând să fac rabat de la integritate. Integritate, profesionalism. Meritocrație și în acest domeniu.

Ramona Avramescu: Și în raport cu Justiția, predecesorul dumneavoastră, Traian Băsescu, se autodefinea președinte jucător. Doamna Dăncilă v-a numit recent președinte spectator. La finalul acestui mandat, dacă ar fi să dați o definiție, care ar fi aceasta și de ce?

Klaus Iohannis: Asta vă las pe dumneavoastră să evaluați, aici sau în altă parte, ce fel de președinte am fost eu în primul mandat. Totuși, câteodată, de la PSD mi se spune că am fost spectator și că am fost inactiv, dar după o jumătate de oră, mi se spune, tot de la PSD, că vreau să acaparez totul și sunt un președinte dictator și mă bag peste tot. Ei trebuie să se hotărască care este adevărată. În realitate, adevărul este la mijloc. Sunt un președinte care, real, se implică, vine cu soluții și care vine cu prespective. Nu mă joc, nici nu dictez, prezidez.

