Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că nu îi este teamă de suspendare, întrebat fiind dacă aceasta a stat la baza deciziei sale de a o desemna pe Viorica Dăncilă premier.

”Nu mi-a fost şi nu mi-e teamă de suspendare. Nu există niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discuţia publică. Este o discuţie care se poartă fiindcă au mai fost încercări de suspendare la noi, nereuşite şi nu cred că trebuie această posibilitate de suspendare să fie un argument în dezbaterea publică, în dezbaterea politică. Pentru mine, cu certitudine, acesta nu este un factor de decizie'”, a adăugat şeful statului, la Palatul Cotroceni, după întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti.

Întrebat ce o recomandă totuși pe Dăncilă să conducă Guvernul, președintele a răspuns scurt: ”Majoritatea parlamentară a recomandat-o”.

”Despre aceste chestiuni am vorbit chiar la desemnare şi am spus atunci, poate unii au crezut că o spun de complezenţă, am cântărit toate argumentele şi am ajuns la concluzia că asta este varianta pe care trebuie să o accept”, a spus Iohannis, care a arătat că la momentul acceptării Vioricăi Dăncilă a avut o întâlnire cu aceasta, deoarece ar fi fost ciudat că facă o desemnare fără să cunoască persoana. El a afirmat că aşteaptă ca Dăncilă să fie un garant al independenţei Justiţiei şi al consolidării statului de drept.

”Cu siguranţă asta este de aşteptat de la un prim-ministru şi eu sper că aşa se va întâmpla, vom vedea”, a arătat Iohannis, adăugând că persoanele cu probleme penale nu au ce căuta în fruntea statului. Întrebat cum va lucra totuși cu un Guvern care are în componență și astfel de perasoane, președintele a răspuns: ”Destul de greu”.

”O să-i spun și domnului președinte, CexN al PSD va vota orice propunere de membru al Guvernului și va fi un vot politic care va fi respectat”, a răspuns președintele PSD Liviu Dragnea la declarația președintelui.

Societatea civilă a reacționat după desemnarea Vioricăi Dăncilă în funcția de prim-ministru, acuzându-l că a făcut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD. Oamenii și-au arătat nemulțumirea față de decizia de a o desemna premier pe Viorica Dăncilă și online. Mii de utilizatori și-au retras ”like-urile”, în semn de protest, de pe pagina de Facebook a președintelui, iar postările au fost asaltate de comentarii critice.

Preşedintele a desemnat-o pentru funcţia de prim ministru pe Viorica Dăncilă, propunerea PSD-ALDE. Pentru a-şi începe oficial mandatul, Dăncilă trebuie să-și formeze cabinetul și să fie validată şi de Parlament.

