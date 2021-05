Președintele Klaus Iohannis: Egalitatea între femei şi bărbaţi e o premisă pentru o societate orientată spre viitor şi coeziune

"Egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă o premisă pentru o societate orientată spre viitor şi coeziune, un pas important pentru construirea unei lumi fără discriminare. Mai mult, egalitatea deplină, participarea şi conducerea în toate domeniile a femeilor constituie bazele şi valorile societăţilor democratice", arată Iohannis în mesajul postat pe Twitter.

Potrivit președintelui, România contribuie la mişcarea HeForShe cu o viziune integrată de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

"România rămâne pe deplin angajată să împărtăşească lecţiile învăţate şi speră că soluţiile dovedite de HeForShe vor constitui un exemplu de urmat şi pentru alţii", mai spune şeful statului.

Romania contributes to the @HeForShe movement with an integrated vision of promoting equal opportunities and treatment between women and men. We are fully committed to share the lessons learned & hope that HeForShe Proven Solutions will constitute an example for others to follow. https://t.co/cHX4SYDhD1