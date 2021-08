Biden, declaratie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Biden a reafirmat faptul că operațiunea de evacuare din Afganistan trebuie să se termine până pe 31 august, dar a precizat și că departamentul de stat și Pentagonul întocmesc planuri de rezervă.

Am avut o discuție productivă și am convenit cu toți, să susținem operațiunea de evacuare care se desfășoară acum, necesitatea de a coordona abordarea privind situația viitoare din Afganistan. În privința evacuării, am stabilit că vom continua să cooperăm strâns pentru ca oamenii să poată pleca în condiții sigure. În prezent, ne propunem să încheiem operațiunea până pe 31 august. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, a subliniat președintele Joe Biden.

Joe Biden a spus că a fost informat despre "riscurile în creştere" de pe teren, unde "există provocări reale şi semnificative" ce trebuie luate în considerare, subliniind creşterea ameninţărilor din partea ISIS-K, o grupare teroristă activă în Afganistan.

"Fiecare zi în care suntem pe teren reprezintă o altă zi în care ştim că ISIS-K încearcă să vizeze aeroportul şi să atace atât forţele SUA, cât şi forţele aliate şi civili nevinovaţi", a adăugat liderul de la Casa Albă.

