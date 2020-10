Președintele Iohannis: România este alături de Franța în lupta împotriva extremismului

Mesajul lui Klaus Iohannis a apărut după incidentul de la biserica din Nice. Președintele România a anunțat pe Facebook că este consternat și că este alături de familiile victimelor. De asemenea, el a reiterat faptul că România este aliatul Franței în lupta împotriva extremismului.

„Consternat să aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nice. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor. România este alături de Franța în lupta împotriva extremismului. Trebuie să fim uniți în protejarea drepturilor cetățenilor noștri la libertatea de gândire și credință”, a scris președintele României pe Twitter.

Appalled to learn about the terrible attack at the Notre Dame Church in #Nice. Our thoughts go to the families of the victims. Romania stands with France in the fight against extremism. We must be united in protecting our citizens' rights to freedom of thought and belief.