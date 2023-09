Președintele Iohannis, după întâlnirea cu John Kerry: Cooperarea în domeniul climei şi al tranziţiei energetice consolidează Parteneriatul strategic cu SUA

John Kerry și Klaus Iohannis / FOTO: Klaus Iohannis/Facebook

"Încântat să îl primesc astăzi la Palatul Cotroceni pe Reprezentantul special al Preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru Climă, John Kerry. Cooperarea în domeniul climei şi al tranziţiei energetice consolidează Parteneriatul nostru Strategic. Vom intensifica acţiunea comună privind producerea şi stocarea de energie cu emisii reduse de carbon, investiţiile sustenabile, producţia verde şi biodiversitatea", afirmă Iohannis într-un mesaj postat pagina de Facebook a Administraţiei Prezidenţiale.

Vizita lui John Kerry în România a avut loc cu ocazia summitului Inițiativei celor Trei Mări, care a avut loc în zilele de 6-7 septembrie la București.

Miercuri, în prima zi a summitului, a fost adoptată Declarația Comună a celui de-al VIII-lea Summit al Inițiativei celor Trei Mări, iar președintele a delcarat că România și-a atins obiectivele propuse pentru summit.

"Am încheiat astăzi un summit de succes, la care am adoptat decizii importante. Acestea privesc atât direcţiile viitoare de acţiune şi orientările necesare în noul context geopolitic, cât şi instrumentele practice, inclusiv financiare, ale Iniţiativei vizând consolidarea interconectărilor transfrontaliere prin infrastructura de transport, energie şi digitală. România a atins obiectivele propuse pentru summit, acestea fiind transpuse în Declaraţia Comună pe care am adoptat-o", a declarat preşedintele Iohannis, la finalul summitului.

Joi, a avut loc Forumul Economic al Inițiativei celor Trei Mări, pe a cărui agendă s-au aflat războiul din Ucraina și nevoia de a deveni independenți energetic, tranziția la energia verde și necesitatea dezvoltării infrastructurii civile, dar și militare.

