Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că primul meci cu arbitraj video nu va avea loc în România în 2021

Președintele FRF, Răzvan Burleanu / FOTO: Autor: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

FRF şi LPF au ajuns la un acord şi vor împărţi în mod egal costurile pregătirii arbitrilor pentru implementarea VAR, costuri care se ridică în primul an la 500.000 de euro.

"FRF şi LPF vor împărţi în mod egal costurile necesare pregătirii arbitrilor din fonduri proprii. Aceste costuri se ridică în primul an la 500.000 de euro, în anul doi aproximativ 100.000 de euro, iar în al treilea de 150.000 de euro. Nu se va apela la drepturile financiare ale cluburilor din Liga I şi nici nu se vor percepe taxe suplimentare pentru implementarea sistemului VAR în primul an. Cluburile au precizat că ar fi de acord ca banii din cotizaţia anuală pe care o plătesc către LPF, aproximativ 20.000 de euro, să se ducă în acest proiect. FRF va identifica resurse suplimentare pentru a aloca suma de 250.000 de euro în primul an, 50.000 euro în anul doi, 75.000 de euro în anul trei. Până la finalul lunii aprilie vor fi finalizate toate procedurile legale privind semnarea unui contract între toate părţile angrenate. De la sfârşitul lui aprilie ar decurge astfel termenul pe care îl cunoaşteţi de care este nevoie până la utilizarea acestui sistem în România. Deci de la sfârşitul lunii aprilie va mai fi nevoie de opt luni până vom vedea primul meci cu VAR. Deci în 2021 nu mai e timp (n.r - pentru primul meci cu VAR)", a spus oficialul FRF, citat de Agerpres.

"Relaţia dintre FRF şi LPF ar trebui să se bazeze pe armonie şi încredere. De aceea, odată cu aceste întâlniri îmi doresc să ne apropiem cât mai mult de acest deziderat. Ieri a avut loc o întâlnire la care au participat FRF, LPF, deţinătorul de drepturi TV, dar şi cinci reprezentanţi ai cluburilor din Liga I, mai exact de la FCSB, U Craiova, Poli Iaşi, FC Botoşani şi Astra. Concluzia a fost că toţi ne dorim VAR cât mai repede posibil. Ne-am asumat în unanimitate că proiectul implementării VAR în România trebuie susţinut printr-un efort comun asumat la nivel de FRF, LPF, deţinătorul drepturilor TV şi cluburile din Liga I. Am agreat totodată că nu este ilegal ca LPF să susţină financiar pregătirea arbitrilor pentru implementarea VAR la nivelul Ligii I", a adăugat el.

Preşedintele a menţionat că perioada de pregătire nu poate fi mai scurtă de 8 luni, în contextul pandemiei.

"Standardul stabilit de FIFA pentru pregătirea arbitrilor este de minimum 6 luni. Dar atunci când a fost stabilit, nu era luat în calcul contextul pandemiei. Pentru că ne întrebăm ce se întâmplă dacă vom avea un arbitru care nu va putea participa la o sesiune de lucru. De aceea noi estimăm perioada la 8 luni. Vor fi 48 de arbitri în această perioadă de pregătire, ei vor fi împărţiţi în 24 de perechi de câte doi. Pregătirea teoretică este deja parcursă, aşa că urmează o etapă de 57 de zile de pregătire în faţa simulatoarelor, dar în acest timp arbitrii trebuie să şi arbitreze meciurile, pentru că nu avem alţii. Apoi următoarea etapă sunt meciurile live pe care arbitrii trebuie să le arbitreze din camera VAR. Pentru aceste meciuri vom închiria nişte echipe care vor fi nevoite să simuleze, să comită anumite faulturi, anumite ofsaiduri pentru ca arbitrii din VAR să poată să intervină cu decizii", a precizat Burleanu.

Acurateţea deciziilor VAR va depinde în mod direct de numărul de camere TV folosite de deţinătorul de drepturi, a explicat preşedintele.

"La noi se filmează cu 8 camere, iar în Liga Campionilor cu 18. Le-am spus cluburilor din Liga I că dacă deţinătorul drepturilor TV nu va face efortul să crească numărul de camere TV, atunci acurateţea deciziei nu va fi foarte înaltă. Nu e un VAR de România, pentru că mai sunt implementări de VAR în Europa şi cu mai puţine camere", a mai afirmat Răzvan Burleanu.

