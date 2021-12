Președintele american Joe Biden l-a prezentat pe Commander, noul câine de la Casa Albă

„Bine ai venit la Casa Albă, Commander”, a scrie președintele american într-o postare pe Twitter.

Commander îi va lua locul lui Champ, lupul președintelui care a murit în vara trecută de bătrânețe.

Joe Biden mai are un ciobănesc german adoptat dintr-un adăpost. Major a fost trimis la reședința liderului american din Delaware, după ce a mușcat doi angajați de la Casa Albă.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29