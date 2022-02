Ucraina nu se teme de invazia rusă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Astăzi am întrebat 27 de lideri europeni dacă Ucraina va face parte din NATO. Am întrebat direct, dar tuturor le este frică, nimeni nu răspunde. Dar nouă nu ne este frică, nu ne este frică de nimic. Nu ne este frică să ne apărăm ţara, nu ne este frică de Rusia, nu ne este frică să vorbim cu Rusia, nu ne este frică să vorbim despre orice, de garanţii de securitate pentru ţara noastră, nu ne este frică să vorbim de neutralitate, nu suntem membri NATO în acest moment. Dar ce garanţii vom primi? Şi cel mai important, care sunt ţările care ne vor oferi aceste garanţii? Rămân în Capitală, familia mea este de asemenea în Ucraina, copiii mei sunt în Ucraina. Familia mea nu este trădătoare, sunt cetăţeni ai Ucrainei. Nu am dreptul să spun unde sunt exact. Potrivit informaţiilor pe care le avem duşmanul m-a marcat drept "ţinta numărul 1", iar familia mea "ţinta numărul 2". Vor să facă rău Ucrainei, în plan politic, distrugând şeful de stat, a spus președintele Volodimir Zelenski.

