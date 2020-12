Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: Vaccinarea va începe în Uniunea Europeană pe 27, 28 și 29 decembrie

"Pe 27, 28 şi 29 decembrie va începe vaccinarea pe teritoriul UE", a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL