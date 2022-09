Președinția Uniunii Europene cere crearea unui tribunal pentru crimele de război comise de ruși în Ucraina

Apelul a fost făcut după descoperirea a 450 de morminte la periferia Izium, oraş recucerit de la ruşi săptămâna trecută. Unele dintre corpurile exhumate prezintă urme de tortură.

"În secolul al XXI-lea, astfel de atacuri împotriva populaţiei civile sunt de neconceput şi odioase", a declarat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, pe Twitter.

"Nu trebuie să trecem peste asta. Suntem pentru pedepsirea tuturor criminalilor de război", a adăugat el.

"Cer crearea rapidă a unui tribunal internaţional special", a insistat Lipavsky.

I call for the speedy establishment of a special international tribunal that will prosecute the crime of aggression.