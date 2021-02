Carburanții, tot mai scumpi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În multe benzinării din București, prețurile carburanților standard au trecut de pragul de 5 lei pe litru. La nivel național, litrul de benzină e mai scump acum, în medie, cu 12 bani față de cât era la începutul anului, iar cel de motorină, cu 9 bani.



"Orice scumpire se resimte. Mai ales la carburant, pe care îl folosești destul de des".

"Am noroc că am motor puțin mai mic la mașina asta. E mașină de consum".



Companiile de petrol pun scumpirile de la pompă pe seama creșterii nivelului accizei în ianuarie, dar și pe evoluția cotației barilului de petrol, la marile burse internaționale.

CLAUDIU CAZACU, analist financiar: "Am văzut o creștere a prețului petrolului atât la Londra, cât și la New York. Avem speranțe de redeschidere a economiei mai degrabă pe seama implementării vaccinării și a ideii generale că partea cea mai grea a trecut. În plus, oferta a fost limitată printr-un acord între state OPEC și state non-OPEC, mai ales Rusia, încercând să echilibreze piața. Un preț foarte scăzut în zonă, de 20-25 de dolari pe baril pentru Brent era total insuficient pentru cei mai mulți producători".



Prețul barilului de petrol se apropie de 60 de dolari, aproape dublu față de cât era în martie 2020, când a fost declarată pandemia de coronavirus. Scumpirea carburanților înseamnă costuri în plus pentru firmele de transport. Totul s-ar putea regăsi în prețuri mai mari la raft.



George Tudor, purtător de cuvânt al UNTRR: "Prețul la motorină în prezent atinge aproape nivelurile de dinainte de pandemie. În schimb, transportatorii rutieri nu mai au aceleași comenzi ca în urmă cu un an de zile".



Radu Mușetescu, profesor de economie, ASE: "În mod normal, creșterea prețurilor la carburanți duce la o creștere relativ generalizată a prețurilor bunurilor de consum. Prin urmare, este posibil să avem, dacă tendința se menține, anumite presiuni inflaționiste".



De la începutul anului, carburanții s-au scumpit și în alte țări din regiune, precum Bulgaria, Ungaria și Cehia.

