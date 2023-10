Prețurile alimentelor și ale altor bunuri și servicii au continuat să crească, chiar dacă într-un ritm mai lent

Prețurile alimentelor au crescut continuu. Numai în septembrie, mâncarea a fost mai scumpă, în medie, cu peste 10% față de perioada similară a anului trecut, conform Institutului Național de Statistică. Așa se face că acum unii comercianți afișează prețurile la suta de grame, și nu la kilogram, ca să nu sperie clienții.

Cel mai mult s-au scumpit peștele, berea și margarina, cu peste 17%, față de perioada similară a anului trecut. În top mai sunt specialitățile de panificație, conservele din fructe și ouăle, cu peste 16%. Alte produse precum detergenții, articolele de igienă și medicamentele au avut creșteri de prețuri la fel de mari.



Am plătit mai mult decât toamna trecută și pentru unele servicii. Cel mai mult s-au scumpit biletele de avion, cu aproape 25%. Serviciile poștale și cazările în hoteluri ne-au costat și ele mai mult cu peste 16%. Per total, rata anuală a inflației a fost în septembrie de 8,8%, în scădere față de luna august, când inflația a fost de 9,4%.



Bogdan Glăvan, analist financiar (Sursa: Banii, azi): Chiar dacă prețul energiei s-a stabilizat, încă există această coadă a inflației care biciuiește economia. Transmiterea acesta a impulsului inflaționist nu s-a încheiat.



Chiar dacă unele produse s-au mai ieftinit față de toamna trecută, au prețuri în continuare ridicate pentru puterea noastră de cumpărare.



Alimentele care au înregistrat cele mai mari scăderi de prețuri în septembrie, de aproximativ 20%, au fost uleiul și făina, tocmai unele dintre produsele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Așa se face că acum, pentru un litru de ulei plătim între 8 lei și 10 lei, iar pentru un kilogram de făină, între 2,50 lei și 10 lei, în funcție de marcă.

Economiștii nu exclud noi scumpiri odată cu apropierea sezonului rece, mai ales dacă se vor aplica modificările fiscale asupra cărora Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Actul normativ a fost însă contestat la Curtea Constituțională, iar aplicarea lui depinde de ce vor decide judecătorii CCR.

Radu Ciobanu, economist: Măsurile fiscale care duc la creștere de taxe și impozite vor duce inevitabil la o creștere a prețurilor în piață, pentru că antreprenorii vor răsturna aceste taxe suplimentare în prețurile produselor.



Banca Națională estimează însă că inflația va scădea în continuare și va ajunge la 7,5%, la sfârșitul anului, luând în calcul un interval de incertitudine de 1%. Astfel, în cel mai rău caz, inflația ar crește la 8,5%, iar în cel mai bun, ar scădea la 6,5%.

ŞTIRILE ZILEI