Am avut luni de zile în care prețurile la motorină sau la benzină au scăzut constant. În ultima perioadă însă, scumpirile sunt la ordinea zilei. Barilul de petrol la nivel internațional este mai scump și asta se simte la pompă. În plus, susțin analiștii economici, cererea de benzină și motorină e tot mai mare. Se întâmplă odată cu ridicarea unor restricții impuse la începutul crizei sanitare. În plus, marile țări producătoare au luat decizia să scadă producția de țiței.