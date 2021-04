Prețul benzinei crește în Europa, chiar dacă cererea este afectată de carantină

Pompă de benzină / FOTO: GABRIEL PETRESCU (C), foto.agerpres.ro

La începutul acestei luni, diferenţa între preţul la care se tranzacţionează benzina comparativ cu ţiţeiul brut a atins cel mai ridicat nivel de după 2017. Aceasta a dus preţurile de vânzare cu amănuntul la cel mai ridicat nivel din ultimii ani în mai multe state mari consumatoare de pe continent, inclusiv în Germania, Franţa şi Italia.



Cel puţin un sfert dintre facilităţile care produc benzină la rafinăriile din nord-vestul Europei au fost scoase recent din funcţiune pentru lucrări de mentenanţă sau întreruperi neprogramate. Aceasta a redus şi mai mult producţia de benzină într-o perioadă în care şi aşa rafinăriile procesau mai puţin ţiţei din cauza pandemiei. Dacă la aceasta se adaugă şi exporturile solide, în special spre SUA, creşterea preţurilor sugerează că piaţa a contrabalansat cu mult pierderea cererii.



"Există exporturi mari de benzină din Europa spre alte regiuni importante", spune Mark Williams, analist la firma de consultanţă Wood Mackenzie Ltd., adăugând că revenirea cererii în SUA influenţează piaţa europeană.



Potrivit datelor furnizate de firma de analiză Kpler, exporturile europene de benzină spre SUA au crescut cu peste 60% în luna martie şi au rămas la un nivel susţinut în luna aprilie. De asemenea, livrările spre Vestul Africii sunt şi ele consistente, ajungând la o medie de aproape 500.000 de barili pe zi în primul trimestru.



În paralel, producţia de benzină în Europa este diminuată ca urmare a scoaterii din funcţiune a mai multor unităţi de cracare catalitică. De exemplu, rafinăria Miro din Germania, care în mod normal furnizează între un sfert şi o treime din benzina consumată în Germania, a trecut printr-un proces major de revizie în primăvara acestui an. De asemenea, rafinăria Pembroke din Marea Britanie se numără printr facilităţile care au redus producţia în ultimele săptămâni.



Întreruperile de producţie şi exporturile ridicate au susţinut piaţa europeană a benzinei chiar dacă gradul de utilizare a şoselelor de pe continent este, în medie, cu 30% sub nivelul înregistrat înaintea pandemiei.



Toţi aceşti factori influenţează preţul benzinei dar nu sunt de ajuns pentru a modifica marjele pentru alte tipuri de combustibili utilizaţi în transport. În condiţiile în care traficul aerian în Europa este în continuare cu 60% sub nivelul la care era înaintea pandemiei, rafinăriile se reorientează dinspre producţia de combustibil pentru avioane spre producţia de motorină, ceea ce conduce la majorarea ofertei şi la scăderea preţurilor.



"Pentru benzină, datele fundamentale nu arată bine. Acest lucru nu se va schimba până când cererea de combustibili pentru avioane nu se va îmbunătăţi", crede Mark Williams.



