Președintele Zelenski s-a întâlnit cu omologul său polonez la întoarcerea de la Washington. "Mulțumesc, Andrzej Duda, pentru sprijinul tău constant și puternic!"

Volodimir Zelenski și Andrzej Duda

"Pe drumul de întoarcere acasă, m-am întâlnit cu un prieten al Ucrainei, preşedintele polonez Andrzej Duda", a transmis Zelenski pe reţelele sociale. Mesajul său este însoţit de un video de la întâlnirea celor doi şefi de stat.

"Am trecut în revistă acest an, care a adus provocări istorice dat fiind războiul. Am discutat de asemenea planuri strategice pentru viitor, relaţiile bilaterale şi interacţiunile la nivel internaţional în 2023. Mulțumesc, Andrzej Duda, pentru sprijinul tău constant și puternic!", a mai scris Zelenski.

Publicația britanică The Guardian transmisese anterior, citând un post privat de radio, că preşedinţii polonez şi ucrainean ar urma să se întâlnească vineri, la Rzeszow, în sud-estul Poloniei.

