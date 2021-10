Dacian Cioloș despre anunțul lui Florin Cîțu privind plafonarea prețurilor la energie: Guvernul nu poate să ia în momentul de față o astfel de decizie. Probabil există o înțelegere neasumată cu PSD

Deci mi se pare cel puțin hazardat să iei o astfel de decizie, a subliniat Cioloș.

E un pic populistă măsura, a constatat liderul USR.

El a subliniat că este evident nevoie de măsuri, pentru că populația nu poate fi obligată să scoată din buzunar atât cât nu poate să scoată.

"Evident, e nevoie de măsuri care să asigure populația pe perioada de iarnă că n-o să scoată din buzunar atât cât nu pot să scoată, sau că n-o să fie obligați să scoată din buzunar atât cât nu pot să scoată. Și aici sunt măsuri, am văzut că s-a discutat și de compensarea unei părți din costuri pentru anumite categorii, în anumite limite, noi am propus și măsuri fiscale care să vizeze și consumatorii menajeri, dar și întreprinderile mici și mijlocii, care și ele vor fi afectate, și acolo ar trebui să luăm în considerare niște măsuri, eu știu, pe scutire de taxe pe profit, de exemplu, ca să poată să compenseze costurile astea crescute la energie", a explicat Dacian Cioloș.

El a evocat măsurile discutate la nivel european în acest moment, inclusiv faptul că se ia în calcul de către comisarul pentru Energie o reducere a TVA-ului pentru o anumită perioadă.

"Nu știu dacă plafonarea prețurilor e soluția, pentru că noi, de fapt, avem nevoie de investiții în sectorul energetic", a arătat Cioloș. "Plafonarea nu e soluția miracol decât pe termen foarte scurt, dar știm că are efecte secundare negative", a adăugat el, amintind de Ordonanța 114 adoptată de PSD, care a și blocat investițiile.

"Probabil că există o înțelegere neasumată încă cu PSD-ul", a subliniat Cioloș, reamintind că ideea plafonării prețurilor a fost avansată de social-democrați.

"Acum, domnul Cîțu care spunea că e un liberal convins și asta numai măsură liberală nu e, ca să ne înțelegem, acuma vine cu această măsură, probabil că există o înțelegere între PNL și PSD să susțină un guvern cu Florin Cîțu premier - nu e nicio problemă, dar să își asume atunci lucrurile astea și nici n-ar fi trebuit să ne țină atâta în criză dacă exista această înțelegere", a subliniat Dacian Cioloș.

