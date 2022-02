Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, apel urgent către Emmanuel Macron, pe care l-a informat despre agravarea situației pe linia frontului și despre pierderi. Macron vorbește cu Putin duminică

"Am avut o conversație urgentă cu președintele Emmanul Macron. L-am informat despre agravarea situației pe linia frontului, despre pierderile noastre, despre bombardamente asupra politicienilor și asupra jurnaliștilor străini. Am discutat despre nevoia și despre căile posibile pentru o detensionare imediată și pentru un acord politico-diplomatic", a transmis Zelensky.

Had an urgent conversation with President @EmmanuelMacron. Informed about the aggravation on the frontline, our losses, the shelling of politicians & international journalists. Discussed the need and possible ways of immediate de-escalation & political-diplomatic settlement.