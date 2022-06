Președintele ucrainean a vizitat zone bombardate și s-a întâlnit cu oameni fugiți din Mariupol: Fiecare familie are o poveste, soțul cuiva a plecat la război, altcineva e în captivitate și altcineva, din păcate, a murit

Volodimir Zelenski a vizitat trupe din Harkov / FOTO: Michael A. Horowitz/Twitter

"Sunt mândru de toți cei pe care i-am întâlnit și cu care am dat mâna, am vorbit și i-am susținut. Am dus ceva militarilor, dar nu voi detalia", a spus el. „Și am adus ceva important de la ei: încredere și putere”, a declarat Zelenski, citat de CNN.

Duminică, Zelenski s-a aflat în orașul Zaporojie, din sud, unde s-a întâlnit cu primarii unor orașe ocupate.

"M-am întâlnit cu locuitorii din Mariupol care au reușit să părăsească orașul în împreună cu copiii. I-am întâlnit în Khortytsia. Condițiile sunt temporare, dar nu rele", a spus el.

"Fiecare familie avea propria poveste, majoritatea au rămas fără bărbați. Soțul cuiva a plecat la război, altcineva e în captivitate și altcineva, din păcate, a murit" - a mai spus președintele ucrainean.

