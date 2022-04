Președintele SUA, Joe Biden, se declară gata să meargă în Ucraina. Confirmare într-un schimb de replici cu jurnaliștii

Joe Biden a stat de vorbă pentru scurt timp cu reporterii înainte de a se îmbarca în Air Force One pentru a merge în Carolina de Nord, într-o călătorie legată de agenda sa internă.

Reporter: - Veți trimite oficiali de rang înalt în Ucraina?

Biden: - Luăm această decizie acum.

Reporter: - Pe cine ați trimite?

Biden: - Ești gata să mergi?

Reporter: - Dar dvs. sunteți gata?

Biden: - Da.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58