Președintele SUA, Joe Biden, după alegerile de la jumătatea mandatului: A fost o zi bună pentru democrație. Valul roșu nu a avut loc. Restul lumii se uită la noi. Sunt îngrijorați dacă am rămas aceeași democrație

Biden a ținut să remarce că este cea mai bună clasare din 1986 la midterms, în timpul unui mandat al unui președinte democrat.

"Alegătorii au vorbit clar despre lucruri care îi îngrijorează. Au trimis un mesaj clar, de negreșit, că vor să păstreze democrația și dreptul de a alege în această țară", a declarat Biden.

Liderul de la Casa Albă a ținut să remarce că prezența la urne este una istorică în rândul tinerilor și se înscrie în trendul înregistrat la prezidențialele de acum 2 ani.

Rezultatele obținute arată că americanii susțin agenda economică a administrației, a subliniat Biden.

El și-a exprimat încrederea că republicanii sunt gata să colaboreze pentru deciziile viitoare și a menționat în acest context acordul bipartizan în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei.

"Trebuie să ne amintim cine naiba suntem - suntem Statele Unite ale Americii!", a conchis Biden înainte de a prelua întrebări, avertizând în privința temelor pe care le-au abordat unii republicani și subliniind că este întotdeauna o idee greșită să pariezi împotriva intereselor țării.

"Restul lumii se uită la noi", a atras atenția Joe Biden, și "sunt îngrijorați dacă suntem aceeași democrație deschisă care am fost dintotdeauna", a subliniat Biden, răspunzând întrebărilor unui jurnalist. El a descris o scenă de după alegerea sa ca președinte și de după evenimentele de la Capitoliu, când, la o reuniune G7, a fost întrebat de unul dintre lideri ce ar crede dacă ar vedea scene de violență care s-au petrecut la Capitoliu în interiorul Parlamentului de la Londra și o mulțime de oameni încercând să împiedice confirmarea rezultatelor unor alegeri democratice. "Ai crede că avem probleme, nu?", l-a întrebat, retoric, partenerul de discuție pe care a refuzat să-l numească, dar care nu putea să fie decât Boris Johnson, premierul de atunci al Marii Britanii.

"America s-a întors", i-a asigurat atunci Biden pe liderii statelor puternic industrializate. "Dar pentru cât timp?" - a fost replica unuia dintre acești lideri.

Biden a rememorat acest moment pentru a sublinia cât de importante sunt rezultatele obținute acum.

Mai devreme, președintele a postat pe Twitter un film cu secvențe în care adresa felicitări democraților câștigători. "Voi dormi mai bine știind că ai câștigat", îi spune el unuia dintre cei angajați în cursa electorală de la jumătatea mandatului.

