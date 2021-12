Președintele american Joe Biden are astăzi consultări telefonice cu 9 țări est-europene membre NATO, inclusiv cu România. Le va face liderilor acestor state rezumatul discuțiilor cu omologul rus Vladimir Putin, le va asculta opiniile, potrivit unui comunicat de la Casa Albă, și va reafirma angajamentul Statelor Unite față de securitatea transatlantică.

Biden, consultări cu aliații din estul Europei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Orice intervenție militară în cazul unei invazii a Ucrainei este deocamdată exclusă de președintele Biden, dar el a avertizat că americanii le vor oferi ucrainenilor capabilități defensive și își vor întări prezența pe flancul estic al NATO.

Trimiterea de trupe americane în Ucraina nu e pe masa de lucru, a spus liderul de la Casa Albă.

Joe Biden, preşedintele SUA: "Avem o obligație morală și o obligație legală față de aliații noștri din NATO în caz de atac, conform Articolului 5. Este o obligație sacră. Această obligație nu se extinde la Ucraina. Dar depinde de ceea ce sunt dispuși să facă și ceilalţi membri NATO. Însă ideea că Statele Unite vor folosi forța în mod unilateral pentru a se confrunta cu Rusia care invadează Ucraina nu este în cărţi în acest moment".

Consultările lui Biden cu așa-numitul "grup al celor 9 de la București" au fost precedate de o discuție la telefon cu președintelele ucrainean Volodimir Zelenski, care caută ajutorul Statelor Unite în fața ameninţărilor Rusiei.

Tensiunile şi presiunile diplomatice cresc, Moscova și Kievul se acuză reciproc că masează din ce în ce mai multe trupe și tehnică militară la granița comună.

Andrei Kolesnikov, jurnalist rus: - Are sau nu de gând Rusia să atace Ucraina? Dacă nu, de ce? Şi dacă da, cu atât mai mult de ce. Mulţumesc.

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: - E o întrebare provocatoare. Rusia are o politică externă pașnică. Dar are dreptul de a-și garanta siguranța, așa cum am spus mai înainte, în perspectivele pe termen mediu și lung.

Din punctul de vedere al Moscovei, sprijinul Alianţei Nord-Atlantice pentru Kiev şi ambiţiile Ucrainei de a se alătura NATO alimentează riscul unei confruntări militare în regiune şi reprezintă o ameninţare la adresa securităţii ruse.

ŞTIRILE ZILEI