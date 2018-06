Mesajul e postat în legătură cu ancheta privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, iar Trump scrie din nou că este ținta unei "vânători de vrăjitoare".

Trump spune toate acestea după ce presa americană a publicat o scrisoare a avocaților lui, care susțin că președintele nu poate fi citat în justiție, pus sub acuzare și nici condamnat pentru obstrucționarea justiției.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!