ACTUALIZARE Avionul delegației SUA a aterizat la baza aeriană Paya Lebar din Singapore, la bordul Air Force One, înainte de ora locală 20.30 (12.30 GMT). Președintele american, Donald Trump, a salutat de pe scara avionului, apoi a urcat în mașina oficială.

ACTUALIZARE Liderul nord coreean, Kim Jong Un, are o întrevedere cu prim-ministrul din Singapore, Lee Hsien Loong.

ACTUALIZARE Kim Jong Un a sosit, duminică, de la Phenian, pe aeroportul Changi din Singapore, la bordul unui zbor Air China, care a aterizat la ora 14.38 (6.38 GMT).

Liderul nord coreean a fost așteptat la aeroport de ministrul singaporez de externe. Apoi, convoiul de mașini negre, cu geamuri fumurii, s-a îndreptat spre St Regis, luxosul hotel unde înnoptează delegația de la Phenian.

Singapore a devenit o adevărată fortăreață. Hotelul unde stă Kim Jong Un este înconjurat de baricade de beton, iar zona este împânzită de agenți. Presa sud coreeană scrie că cea mai mare spaimă a liderului nord coreean este să nu fie asasinat în timpul acestei vizite.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să sosească câteva ore mai târziu din Quebec, unde a participat la summitul G7.

Summitul Trump - Kim, care va avea loc la hotelul Capella, marţi dimineaţă, va marca prima întâlnire dintre un lider nord-coreean şi un preşedinte american în exerciţiu.

Americanii speră ca Phenianul să accepte să renunțe la programul nuclear militar, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor drastice, care au sufocat Coreea de Nord.

În plus, Kim Jong Un vrea garanții clare că, odată ce renunță la armele nucleare, va fi asigurată securitatea Coreii de Nord și, nu în ultimul rând, securitatea regimului său.

După sosire, cei doi lideri urmează să se întâlnească separat cu premierul ţării gazdă, a precizat Ministerul de Externe din Singapore, într-un comunicat difuzat duminică. Premierul Lee Hsien Loong se va întâlni cu Kim Jong Un duminică, iar cu Donald Trump luni.

Președintele SUA a scris pe Twitter, sâmbătă, după ce a plecat de la summitul G7 din Canada, că întâlnirea este o şansă să se obţină 'un rezultat cu adevărat minunat' pentru Coreea de Nord şi lumea întreagă.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...