Joe Biden, președintele SUA: Pentru cei care vor răul Americii le spun: Nu vă vom ierta și veți plăti pentru asta! Voi apăra poporul meu cu toate mijloacele care le avem la dispoziție!

Nu vă vom ierta, nu vom uita! Vă vom vâna şi vă vom face să plătiţi, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Președintele american i-a încurajat pe militarii care sunt în Afganistan și și-a exprimat încrederea în forțele lor: Trebuie să știți ceva: Acești teroriști din ISIS nu vor învinge! Îi vom salva pe cetățenii noștri americani! Am cea mai mare încredere în militarii noștri care fac tot posibilul să-i salveze pe cetățenii noștrii, pe cetățenii afgani.

Joe Biden și-a exprimat compasiunea pentru familiile îndoliate.

Știm ce simt aceste familii acum. Știm cum bate inima în pieptul lor acum (...) Mă gândesc la frații și surorile noastre care au murit în lupta împotriva terorismului, a transmis președintele SUA.

Militarii americani care și-au pierdut viața sunt eroi care prin sacrifciul lor au reușit să salveze vieți, spune Joe Biden: Militarii americani care și-au dat viața sunt eroi. Eroi care s-au angajat într-o misiune dificilă care să salveze viețile oamenilor. Cei 7 mii de militari americani care sunt în Afgansitan sunt coloana vertebrală a SUA.

Biden a mai afirmat că evacuările din Afganistan vor continua în pofida atentatului de joi.

"America nu se va lăsa intimidată. Nu ne vom lăsa descurajaţi de terorişti. Nu îi vom lăsa să oprească misiunea noastră. Vom continua evacuarea", a punctat preşedintele SUA.

La finalul intervenției, Joe Biden i-a invitat pe cei prezenți să fie păstrat un moment de reculegere pentru cei care au murit în timpul atentatului de lângă aeroportul din Kabul și a binecuvântat America.

Peste 60 de oameni, inclusiv copii, au murit, joi, în urma celor două atentate cu bombe care au avut loc în apropierea aeroporului din Kabul. Printre victime sunt și 12 militari americani. Zeci de răniți sunt îngrijiți în spitale din capitala afgană. Mai multe servicii de informații occidentale au avertizat cu câteva ore înainte că un atac este iminent.

