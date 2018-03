Klaus Iohannis, întâlnire cu președintele Serbiei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Aleksandar Vučić va avea un dejun de lucru cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, iar după-amiază se va întâlni cu preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul său sârb, Aleksandar Vucic, care efectuează o vizită oficială la Bucureşti.

Soluţionarea problemei Kosovo va însemna un pas enorm în direcţia europeană pentru toată zona Balcanilor de Vest, a afirmat, joi, preşedintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis:

- Mă bucur să pot constata, după discuțiile aprofundate pe care le-am avut astăzi, că relaţiile dintre România şi Serbia sunt foarte bune şi vor fi mai bune. Suntem, domnul Președinte și cu mine, optimiști în această privință, fiindcă amândoi ne vom implica să fie mai bune.

- Am abordat o largă varietate de teme într-un spirit pragmatic, deschis, şi rezultatele cu siguranță se vor vedea.

- Am discutat, evident, despre relația bilaterală, despre ce măsuri ar fi necesare pentru a stimula relația economică între țările noastre. Serbia este principalul nostru partener din Balcanii de Vest și este o relație economică în creștere. Ca să vă dau câteva date, am avut un schimb de 1,3 miliarde de euro, un volum dublu faţă de ce am avut acum 5 ani, o creștere foarte importantă.

- Am discutat despre interconectările dintre cele două țări, atât în domeniul energetic, cât și transporturi, legături foarte importante și pentru relațiile economice între țările noastre, dar și pentru cetățenii care vor să vadă cealaltă țară, sau să facă afaceri. Sigur, vorbesc despre românii care vor să meargă în Serbia și sârbii care vor să vină în România.

- Am vorbit, evident, și despre românii din Serbia și despre sârbii din România, vorbesc despre minirotiățile noastre care au un rol foarte important, de a întări puntea dintre țările noastre. Este important de știut că s-au făcut pași în această privință și se vor face și în continuare pași. Eu am subliniat, în discuția cu domnul Președinte, nevoia unei colaborări mai intense şi între specialiști şi am fost foarte bucuros, recunosc, şi apreciez în mod deosebit, domnul Președinte mi-a comunicat că a fost stabilită o persoană care reprezintă Serbia în Comisia Mixtă privind minoritățile naționale. Această desemnare a fost așteptată şi faptul că s-a întâmplat astăzi, am luat-o ca pe un semn foarte pozitiv.

- Am discutat despre aspirațiile europene ale Serbiei, despre drumul Serbiei spre Uniunea Europeană, despre cum poate România să sprijine Serbia. Și poate! Am discutat despre experiența noastră pe acest parcurs și cum putem să venim în sprijin.

- Am discutat, desigur, și despre Kosovo. Kosovo este o temă care este complicată. Este complicată și cred că soluționarea problemei Kosovo va însemna un pas enorm în direcția europeană pentru toată zona Balcanilor de Vest, și aici vom rămâne într-o legătura strânsă pentru a discuta împreuna și posibilele soluții și rolul pe care România poate să-l joace în soluționarea acestei chestiuni. Noi suntem dispuși, subliniez, suntem dispuși să ne implicăm în găsirea unor soluții bune pentru întreaga zonă.

- Sunt convins că astăzi, prin vizita domnului Președinte şi prin discuțiile pe care le-am avut, am dat un nou impuls relației noastre, între România şi Serbia, şi vom continua pe acest drum. Domnule Președinte, vă mulțumesc şi vă dau cuvântul!"

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić:

- Serbia și România sunt legate într-o prietenie tradițională, există foarte puține popoare în regiunea noastră care Serbia nu a avut războaie și România se încadrează în acestă categorie.

- Am vorbit, întâi de toate, despre viitor, despre relațiile noastre în viitor și sunt recunoscător domnului Președinte Klaus Iohannis și poporului român pentru sprijinul pe care România îl acordă pentru calea europeană a Serbiei, pentru dorința de a se ajunge la un compromis în ceea ce privește chestiunea Kosovo. Este cert faptul că România nu a recunoscut independența Kosovo. Pentru noi chestiunea Kosovo este o chestiune foarte mare, dar ne vom strădui să găsim o soluție de compromis. Pentru a găsi această soluție este nevoie de dorințe minimaliste.

- Sunt convins că România, pe durata Președinției Consiliului UE în 2019, va pune printre problemele superioare pe care le vor aborda intrarea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Pentru noi această chestiune este foarte importantă.

- Am discutat astăzi despre relațiile dintre popoarele noastre prietene, am vorbit despre minoritățile naționale din România și Serbia în ceea ce privește situația comunității române din Serbia noi ne vom strădui să întreprindem lucruri importante, după care domnul Președinte Iohannis va putea spune, acestea sunt demersuri importante, ne vom ocupa atât de mass-media în limba română, cât și de școlarizarea copiilor ce provin din rândul comunității române. Bineînțeles că nu îl vom dezamăgi pe domnul Președinte în acest sens, va fi vorba despre buna satisfacție a necesităților și drepturilor românilor din Voivodina, precum este vorba şi despre situația comunității sârbe din România.

- Am vorbit şi despre îmbunătățirea relațiilor economice, am vorbit, după cum ați văzut, despre schimburile economice, care s-au dublat. România şi Serbia sunt parteneri importanți. România nu este doar o țară, cea mai mare țară cu care Serbia se învecinează, este unul dintre partenerii importanți nu doar în ceea ce privește schimburile economice.

- Pentru noi a fost surprinzătoare vizita turiștilor români anul trecut - aproape 67.000 de români au vizitat Belgradul, dar şi alte zone ale Serbiei, inclusiv stațiunea montană Kopaonik; un număr semnificativ de sârbi vizitează România. Această apropiere a noastră rezultă în colaborarea în diverse segmente ale vieții cotidiene.

- Noi vom încerca, ca şi acolo unde există probleme, să nu închidem ochii, ci să încercăm să soluționăm aceste probleme, deoarece noi dorim ca prietenii noștri români să fie mulțumiți cu relațiile noastre, cu demersurile noastre pe care le facem în semn de respect pentru atitudinea României în chestiunea Kosovo, dar şi pentru sprijinul spre calea europeană.

- Există încă o chestiune despre care aș dori să mă refer, domnul Președinte şi cu mine am discutat despre fluviul Dunărea, despre strategia dunăreană. Noi, în Serbia, nu ştiu dacă România, dar noi cu siguranță nu am beneficiat suficient de fondurile europene, dar cred că acest demers, colaborarea pe Dunăre, ar fi importantă. Dacă vă uitați pe fluviile internaționale, veți vedea că acestea sunt pline de vapoare, sunt folosite la maximum. În ceea ce privește Dunărea, Dunărea este liberă. Sper că în România situația este puțin mai bună.

- Eu sper că împreună vom putea realiza multe şi că vom putea îmbunătăți atât turismul, cât şi circulația, pe care să o poată folosi cetățenii țărilor noastre. Noi suntem deschiși spre o colaborare în diverse domenii, am efectuat o parte din suprafața, din drumurile care leagă România de Serbia, Serbia de România. Eu l-am rugat pe domnul Președinte Iohannis să transmită Guvernului României că Serbia îi va fi recunoscătoare pentru sprijinul financiar în ceea ce privește dezvoltarea unei părți din Serbia şi Voivodina. Cred că aceasta va fi în beneficiul poporului nostru, dar şi poporului român, cetățenilor din Banat.

Răspunsuri la întrebări:

Klaus Iohannis: Kosovo nu este o temă doar pentru Serbia, este o temă centrală pentru toată regiunea. Are o valență foarte specială în calea europeană, nu numai a Serbiei ci a întregii zone, care generic se numește Balcanii de Vest. Nu am aici o soluție patent, dar îmi doresc foarte mult să se găsească o soluție. Aici toți europenii au fost foarte clari că aderarea Serbiei la UE se va petrece, doar în condițiile în care relația dintre Serbia și Kosovo va fi clarificată și clară. Toți oficialii europeni și eu am spus că ne dorim ca într-un orizont de timp rezonabil zona Balcanilor de vest să devină parte a UE. Fără o soluție la această problemă nu vor fi progrese semnificative. O soluție nu poate fi impusă din afară, dar ea poate fi discutată cu actorii relevanți. Orice soluție s-ar găsi ea trebuie să fie corectă, care satisface cât de mult se poate toate părțile, nu pot să îmi imaginez o soluție pentru Kosovo care este refuzată sârbi, cum nu pot să îmi imaginez o soluție pentru Kosovo care este refuzată de orice altă parte interesată. Niciodată nu se va găsi o soluție care satisface sută la sută pe toată lumea. Ceea ce trebuie să facă politicienii este să găsească o soluție care satisface în mod rezonabil toate părțile, care este corectă și în acord cu regulile internaționale. Pentru a găsi o soluție m-am declarat dispus și dornic să mă implic în discuție.

Situația fostului deputat român Sebastian Ghiță:

Klaus Iohannis: Nu am discutat, dar tocmai am aflat că vreți să întrebați așa ceva și l-am întrebat pe dl președinte, care mi-a spus că nu știe, dar cu siguranță lucrurile sunt pe făgașul normal, instanțele deliberează și se va da un verdict în aceasta chestiune. Mai mult nu a putut să-mi spună, mai mult nu știu nici eu , nici nu cred că este treaba președinților să se ocupe de cei care fug de justiția românească.

