ACTUALIZARE Liviu Dragnea a ieșit de la audierile care au avut loc la Parchetul General și a făcut declarații presei: "Tot ce am avut de spus am spus în fața procurorilor. Nu am primit informări nici de la SRI, nici de la MAI, nici de la nimeni. Am încheiat. Asta nu e conferință de presă. Îmi pare rău. Asta i-am spus și d-nului procuror. Jandarmeria, în opinia mea, a acționat legal și conform regulamentelor lor, pe care le au. În condițiile în care acolo au fost niște violențe destul de mari. Deci, am stabilit de mult, nu mergeți după mine. Vinovați sunt cei care au organizat aceste violențe".

Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor că a fost chemat în calitate de martor la Parchetul General. Șeful PSD a precizat că speră că va fi întrebat de procurorii militari și despre acuzațiile pe care chiar el le-a lansat, privind o presupusă tentativă de lovitură de stat care ar fi avut loc la mitingul din 10 august.

Liderul PSD a promis că va face mai multe declarații la ieșirea de la Parchet.

Acum o săptămână, Liviu Dragnea a lansat aceste acuzații foarte grave. Liderul PSD a spus și că protestatarii au primit finanțări din străinătate.

Câteva zile mai târziu, Jandarmeria și-a însușit acest punct de vedere și a formulat o plângere penală la DIICOT pentru tentativă de lovitură de stat.

În ultimele zile, oficiali din Ministerul de Interne au negat că ar fi avut astfel de informații: nr. 2 din minister, col. Nucu Marin, col. Cătălin Paraschiv de la Jandarmerie și secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, relatează reporterul Alexandru Costache.

