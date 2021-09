Președintele PNL, Ludovic Orban, la Tema Zilei: Soluția noastră este simplă: refacerea coaliției de guvernare

Ludovic Orban la Tema Zilei

Ludovic Orban, președintele PNL: "România este într-o cirză politică și guvernamentală, cu efecte extrem de nocive asupra funcționalității instituțiilor statului. De asemenea, cu consecințe negative asupra imaginii României, consecințe negative și asupra funcționării economiei (...) Această criză trebuie rezolvată. Toți actorii instituționali și politici trebuie să înțeleagă: această criză trebuie rezolvată. Noi am venit cu soluția pe care o susțin eu și toți colegii mei, plus parlamentarii, europarlamentarii, primarii, președinții de consilii județene care au semnat acest apel, care este foarte simplă: refacerea coaliției de guvernare.

Președintele PNL a explicat că sunt efecte negative asupra țării din cauza crizei politice.

Ludovic Orban, președintele PNL: "În urma alegerilor parlamentare, PNL, împreună cu USR PLUS și UDMR, cu sprijinul grupului minorităților naționale, au format o majoritate parlamentară, am negociat un program de guvernare, care a fost votat de Parlament și, de asemenea, avem un acord de coaliție care ne permite să putem să guvernăm România pe baza unui program care răspunde în mare măsură așteptărilor cetățenilor. Din punctul meu de vedere, orice amânare în soluționarea crizei are efecte extrem de negative asupra României".

Sâmbătă, liberalii decid, la congres, pe cine aleg președinte al partidului, pe Florin Cîțu sau Ludovic Orban. Efectele alegerii liberalilor le vom simți cu toții, indiferent cine va fi câștigătorul.

Suntem în plină criză politică, în plină criză sanitară, iar congresul PNL trebuie să deblocheze într-un fel sau altul anumite decizii de care este mare nevoie.

