Președintele Lituaniei: Noapte istorică la Versailles. Liderii Uniunii Europene au spus "da" eurointegrării ucrainene. Declarația șefilor de stat: Ucraina aparține familiei noastre europene

"O noapte istorică la Versailles. După 5 ore de discuții aprinse, liderii UE au spus da eurointegrării ucrainene. Procesul a început. Acum depinde de noi și de ucraineni să realizăm acest lucru rapid", a anunțat, pe Twitter, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Națiunea ucraineană eroică merită să știe că este binevenită în UE, a mai notat președintele Lituaniei.

