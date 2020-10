Președintele Klaus Iohannis susține miercuri seară o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Ediție specială TVR 1

Președintele Klaus Iohannis - conferință de presă la Palatul Cotroceni / FOTO: presidency.ro

Conferința de astăzi are loc în contextul în care în România s-a înregistrat cel mai grav bilanț pentru 24 de ore de la declanșarea pandemiei de coronavirus: aproape 3.000 de noi cazuri și 82 de pacienți decedați.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a lansat la două ore de la publicarea datelor un apel către populație să respecte regulile sanitare.

Trebuie să conștientizăm că doar de noi depinde viitorul sănătății. Sistemele medicale încă rezistă, dar recomandarea e să nu le forțăm

"Suntem întrebați de multe ori, noi cei din corpul medical, care ar fi limitele. Am primit și 200 de pacienți, am primit și 1.000, primim și 2.000, primim și 3000 de pacienți pe zi, dar haideți să vedem dacă acea componentă de prevenție este cea care poate face diferența. O repetăm de fiecare dată, nu se tranșează această pandemie în spital am mai spus acesta pandemie se tranșează în pre-spital, respectând regulile com avea un număr de cazuri mic", a avertizat Nelu Tătaru.

Miercuri au fost modificate restricțiile impuse în Capitală, în condițiile creșterii alarmante a numărului de infectări. Cazinourile, barurile, cluburile și discotecile se închid în București, potrivit deciziilor actualizate. Autoritățile au decis totuși să restrângă distanța obligatorie pentru portul măștii în jurul școlilor, de la 100 la 50 de metri. Marți s-a decis închiderea teatrelor, a cinematografelor, a restaurantelor și cafenelelor.

