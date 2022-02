Președintele Klaus Iohannis salută decizia SUA de a spori prezența militară în țara noastră - "o demonstrație fără echivoc a solidarității Statelor Unite, ca aliat și principalul partener strategic al României"

"Este o dovadă puternică a solidarității și angajamentului Statelor Unite, aliatul nostru și principalul partener strategic. Este un pas major în consolidarea securității României și a NATO pe flancul estic", a notat șeful statului.

I welcome today's announcement regarding the deployment of a 1000 troops Stryker Battalion to . This is a strong proof of the solidarity&commitment of US, our ally&main strategic partner, and a major step in further consolidating the security of RO, @NATO, on t/#EasternFlank