Președintele Klaus Iohannis a acuzat USR PLUS că trădează voinţa cetăţenilor care i-au votat, că dinamitează coaliția și reformele din programul de guvernare.

Noua alianță dintre USR-PLUS și AUR este "un afront adus românilor" și "un semnal îngrijorător și extrem de grav", în opinia lui Klaus Iohannis.

Președintele a cerut USR PLUS să cumpănească implicațiile și să pună punct gesturilor politice "iresponsabile".

"Este un semnal îngrijorător și extrem de grav că un partid care reclamă că are valori democratice și este reformist se aliază cu un partid cu viziuni antagonice față de valorile euro-atlantice ale României. Prin decizia de a semna și a depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR PLUS s-a discreditat iremediabil în fața românilor, a propriului electorat", a atras atenția șeful statului.

Klaus Iohannis a arătat că "dinamitarea Coaliției și compromiterea iremediabilă a întregului pachet de reforme asumat prin programul de guvernare riscă să arunce România într-o profundă criză economică și socială".

"Dezvoltarea comunităților din România este absolut necesară și nu se poate încerca blocarea ei de către USR PLUS doar pentru un joc politic meschin", a scris președintele.

"Solicit USR PLUS să cumpănească foarte bine implicațiile asocierii cu obiectivele promovate de AUR și să pună punct acestor gesturi politice iresponsabile, să își respecte electoratul și să se întoarcă la masa dialogului, pentru a găsi împreună cu partenerii din Coaliție o soluție viabilă și rațională de a debloca actuala situație", a conchis Klaus Iohannis.

Premierul Florin Cîțu a catalogat reacția președintelui la criza de pe scena politică drept "un apel la responsabilitate".

"Sunt de acord cu mesajul preşedintelui, este un mesaj care spune că trebuie să fim responsabili într-un moment important pentru România. În acelaşi timp, eu citesc mesajul că în continuare putem să găsim soluţii, aşa cum spun de câteva zile, în interiorul coaliţiei de guvernare, nu în afară. Să nu ne uităm la soluţii alături de partide extremiste sau de socialişti, cei care au făcut rău românilor. Nu, soluţia este în interior, ne aşezăm la masă şi eu sunt dispus în continuare să discutăm, pentru că mult mai important pentru mine este ca această guvernare să continue, pentru că o guvernare care continuă face lucruri bune pentru români", a declarat Cîţu sâmbătă, la Arad, citat de Agerpres.



El a făcut un apel la dialog între partenerii din coaliţie, pentru a fi găsite soluţii pentru ieşirea din criză.



"Este trist că am ajuns ca preşedintele să intervină, din păcate, dar preşedintele (...) ne prezintă o situaţie pe care o văd mulţi români, că am fost în stradă cu toţii, am luptat alături de USR împotriva celor de la PSD, împotriva extremiştilor şi astăzi vedem că cei cu care am fost în stradă şi am luptat pentru nişte idealuri (...) îşi bat joc de ele. Ar trebui să fim mai responsabili, pentru că avem în spate voturile românilor şi trebuie să ţinem această coaliţie unită. (...) Dacă ne aşezăm la masă, avem soluţii", a mai spus Cîţu.

