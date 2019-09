Declarația președintelui Klaus Iohannis EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Au trecut deja două luni de la tragedia îngrozitoare de la Caracal care a zguduit România. Atunci am convocat imediat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, am indicat în mod explicit care sunt măsurile urgente care trebuie luate de Guvern și am cerut, în mod repetat, acțiuni clare. Totodată, am tras repetate semnale de alarmă către toți cei care conduc instituțiile statului că au obligația să își exercite cu maximă responsabilitate misiunea de a proteja cetățenii țării noastre", a subliniat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Președintele a catalogat drept revoltător modul în care unele instituții publice au reacționat și a remarcat "gesturi publice de-a dreptul scandaloase, care denotă lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile victimelor".

"Ce s-a întâmplat în ultimele zile cu una dintre familiile victimelor de la Caracal este un exemplu de 'așa nu!'. Este extrem de grav că cei care conduc instituții ale statului român girează astfel de comportamente, prin care potențialii infractori sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele sunt tratate cu duritate și cu agresivitate", a acuzat Iohannis.

Potrivit președintelui, situația este generată de eșecul guvernării PSD.

"Dar astăzi nu mă refer doar la guvern. Mă refer și la conducerea DIICOT, instituție a cărei implicare în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorități, iar o astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste", a arătat șeful statului.

Prin urmare, Klaus Iohannis a cerut demisia procurorului șef al DIICOT, Felix Bănilă.

"Îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DIICOT, să își înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Este imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și este nevoie de o schimbare la acest nivel, pentru a recredibiliza această instituție", a declarat președintele.

El a mai acuzat că "instituții fundamentale ale statului au grave probleme de credibilitate din cauza politizării excesive".

"Abia aștept să treacă moțiunea!", a conchis șeful statului.

