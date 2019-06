Calcule după alegeri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că proiectul de revizuire a Constituţiei trebuie realizat de specialişti, subliniind că reprezentanţii Uniunii susţin eliminarea din legea fundamentală a ordonanţelor de urgenţă, cu excepţia cazurilor de război sau calamităţi naturale.

"Noi am avut o poziţie extrem de simplă şi foarte logică. Noi am spus că, după acest referendum, trebuie să se facă revizuirea Constituţiei şi pentru acest lucru este nevoie de un proiect de revizuire a Constituţiei care trebuie făcut de specialişti ca să fie făcut ca lumea. Noi am spus că la prima întrebare răspunsul se cunoaşte, lucrurile sunt simple, la a doua întrebare cu ordonanţele de urgenţă noi considerăm că se poate face un pas mai hotărât şi nu credem că cetăţenii se vor supăra că vom elimina din Constituţie instituţia ordonanţelor de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă rămâne doar pentru cazuri excepţionale, caz de război, calamităţi naturale. Trebuie să redăm funcţia de legiferare Parlamentului, nu Guvernul trebuie să intervină. Se poate legifera rapid, dacă este cazul, dacă există majoritate, voinţă politică, în procedură de urgenţă în Parlament şi dacă redă această funcţie în totalitate Parlamentului sunt convins că într-o perioadă destul de scurtă se poate reda Parlamentului acea credibilitate care lipseşte în acest moment. Noi credem că acest pas curajos, hotărât trebuie făcut dacă revizuim Constituţia în acest an", a spus Kelemen Hunor, după consultările delegaţiei UDMR cu preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că parlamentarii Uniunii sunt pregătiţi să susţină o moţiune de cenzură, însă a arătat că în prezent nici cu senatorii şi deputaţii formaţiunii sale nu există majoritate pentru ca moţiunea să fie adoptată.



"O moţiune de cenzură este binevenită oricând, în fiecare sesiune parlamentară. Nu neg că noi am avut discuţii cu PNL şi USR în aceste zile. Am făcut matematică cu ei. Nu există 233 de voturi nici cu noi, dar acest lucru nu trebuie să conteze, până la urmă moţiunea de cenzură este un instrument constituţional de a controla Guvernul şi de a da jos Guvernul. Aseară, când am stat şi am calculat, majoritate nu există. (...) Când va exista un text, aşa mi-au promis colegii din PNL, trimit textul şi la noi, şi la USR, noi probabil că vom avea propunere de text în continuarea textului propus de ei. Trebuie văzut dacă ei vor accepta sau nu şi în funcţie de această discuţie se poate merge mai departe. Suntem pregătiţi pentru a susţine o moţiune de cenzură. Nu avem o problemă", a spus Kelemen Hunor după consultările delegaţiei UDMR cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.



El a precizat că subiectul moţiunii de cenzură nu a fost discutat la întâlnirea cu şeful statului.

UPDATE Preşedintele USR, Dan Barna, a apreciat marţi, la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, că iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' va trebui să facă parte din revizuirea Constituţiei, menţionând că preşedintele a fost de acord cu acest lucru.



"Noi considerăm că reforma constituţională, despre care am vorbit, ar trebui să fie, cumva, un pic mai largă, dar oricum ea va fi axată pe reducerea rolului ordonanţelor şi clarificarea termenului de urgenţă. În egală măsură am precizat foarte clar - şi preşedintele a fost de acord - că iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' va trebui să facă parte din această revizuire a Constituţiei, pentru că are în spate un milion de semnături şi a trecut de Curtea Constituţională, deci este o iniţiativă legitimă şi legală, şi morală, evident", a arătat Barna în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat marţi, la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis, că moţiunea de cenzură va fi depusă "cel mai probabil" săptămâna viitoare.



"Am încercat să analizăm şi calendarul posibil în perioada următoare şi am discutat şi pe marginea moţiunii de cenzură, pe care opoziţia o va depune săptămâna viitoare, cel mai probabil. Şi am analizat diverse scenarii pentru viitor, din perspectiva aceasta, a posibilităţii ca moţiunea să treacă", a arătat Barna, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

UPDATE Liberalii susţin toate iniţiativele de revizuire a Constituţiei, orice alte iniţiative care sunt necesare pentru a transpune în fapt voinţa exprimată la referendum şi ideea de refacere a dezbaterilor publice privind legile Justiţiei, a declarat marţi preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"Poziţia exprimată de noi este foarte simplă. Voinţa cetăţenilor care s-a manifestat în cadrul referendumului convocat de preşedintele României, referendum validat cu un scor extrem de mare, reprezintă lege pentru noi şi PNL susţine toate demersurile preşedintelui Klaus Iohannis pentru a transpune în fapt voinţa exprimată de cetăţeni la referendum. Am abordat şi subiectul legislaţiei în domeniul Justiţiei, susţinem clar ideea de refacere a dezbaterilor publice pentru a genera o legislaţie europeană în domeniul Justiţiei, care să fie conformă cu recomandările din MCV, care să ţină cont de recomandările date de Comisia de la Veneţia şi de Grupul Statelor Anticorupţie. PNL va susţine toate iniţiativele de revizuire a Constituţiei şi orice alte iniţiative care sunt necesare pentru a transpune în fapt voinţa exprimată de cetăţeni şi pentru a asigura că voinţa cetăţenilor care s-a transmis extrem de puternic în cadrul acestui referendum şi anume că România trebuie condusă de oameni cinstiţi, corecţi, care respectă legea, această voinţă să fie transpusă în realitate", a precizat Orban, la finalul consultărilor delegaţiei PNL cu preşedintele Klaus Iohannis.

UPDATE Consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu delegaţia Partidului Naţional Liberal pentru stabilirea 'direcţiilor de acţiune necesare punerii în aplicare a referendumului naţional din 26 mai' au început, marţi, la Palatul Cotroceni. Din delegaţia PNL fac parte preşedintele partidului, Ludovic Orban, prim-vicepreşedintele Raluca Turcan, deputaţii Florin Roman şi Ion Ştefan şi preşedintele organizaţiei PNL Bistriţa, Ioan Turc.



Alături de preşedinte, la consultări participă consilierii prezidenţiali Mihaela Ciochină şi Laurenţiu Mihai Ştefan, precum şi consilierii de stat Daniela Bârsan şi Mădălina Dobrovolschi.



Partidul Naţional Liberal este prima formaţiune cu care preşedintele Iohannis se consultă pentru stabilirea "direcţiilor de acţiune necesare punerii în aplicare a referendumului naţional din 26 mai'".

Consultările vor continua miercuri cu Partidul Mişcarea Populară, ALDE grupul parlamentar PRO Europa, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi se vor încheia cu Partidul Social Democrat.

Iniţial, consultările cu PSD erau programate pentru astăzi, însă la solicitarea premierului Viorica Dăncilă, au fost reprogramate.

Preşedintele Klaus Iohannis are aşteptări ca întreaga societate românească să se implice activ în aşa fel încât politicienii să nu poată ignora rezultatul referendumului pe justiţie, iar acesta să fie pus de îndată în practică.

