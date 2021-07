Președintele Klaus Iohannis: Premierul are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine

Președintele Klaus Iohannis / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă, Guvernul are tot sprijinul partidului şi are tot sprijinul coaliţiei din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru înseamnă că a făcut o evaluare şi ştie ce face. Premierul este cel care ştie cum funcţionează Guvernul şi până la urmă premierul este responsabil pentru buna funcţionare a Guvernului. Are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine", a spus şeful statului, înainte de participarea la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări de la Sofia.



Şeful statului a fost întrebat dacă Guvernul mai are sprijinul PNL, în contextul unei rupturi dintre premier şi partid în cazul remanierii lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru de Finanţe.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru de Finanţe, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, şeful statului a semnat decretul privind desemnarea premierului Florin Cîţu ca ministru interimar al Finanţelor.

Florin Cîțu l-ar fi anunțat încă de luni seara că nu îl mai dorește în echipa sa, dar, potrivit premierului, Alexandru Nazare a refuzat să demisioneze.

”După o discuţie cu membrii coaliţiei marţi seara, în care i-am anunţat că am cerut demisia ministrului Finanţelor Publice, acesta a informat că nu doreşte să-şi dea demisia şi preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor„, a declarat Cîţu, după şedinţa de Guvern de ieri.

