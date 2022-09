Președintele Klaus Iohannis: Nu va exista o raționalizare. Să nu risipim, asta înseamnă să economisim inteligent

Președintele Klaus Iohannis: Nu va exista o raționalizare. La noi venind din istoria recentă, noțiunea de raționalizare automat induce teamă sau panică, pentru că unii dintre noi am trăit vremuri cu așa-numita raționalizare. Nu va exista așa ceva, dar este un lucru bun și este corect și cred că pot să o spun, și când am fost profesor de Fizică am recomandat elevilor să economisească rațional. A trăi rațional nu are nimic de-a face cu raționalizarea energiei sau raționalizarea alimentelor în sens negativ. Nu risipim, asta e soluția cea mai potrivită și asta se referă și la instituții publice. Este foarte ușor într-o instituție publică să se stingă toate luminile noaptea când nu lucrează nimeni. Cum este absolut posibil ca iarna, când toată lumea lucrează, în birouri să nu fie 27 de grade, ci poate 21 sau 22 de grade. Acestea sunt lucrurile pe care le țintesc eu. Să nu risipim, asta înseamnă să economisim inteligent.

Klaus Iohannis a mai dat asigurări și că în România nu va fi o criză alimentară, că nu vor fi raționalizate alimentele și a recomandat ca Guvernul să țină prețurile la un nivel pe care românii și-l pot permite. O criză alimentară ar putea să apară în țările mai sărace, ceea ce s-ar putea răsfrânge și asupra țării noastre, este de părere șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarațiile la New York, unde participă la cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite și unde a ținut un discurs, marți seară.

ŞTIRILE ZILEI