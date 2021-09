Președintele Klaus Iohannis: Încurajez guvernul și mediul de afaceri să mențină un dialog permanent, mai orientat spre rezultate

Președintele Klaus Iohannis / FOTO: www.presidency.ro

"Am urcat astăzi la volanul noului Duster, o maşină produsă în România şi deja celebră în Europa. Chiar şi în condiţiile pandemiei am apreciat modul în care în industrie şi în economie, în general, firmele s-au pregătit şi s-au adaptat corespunzător pentru continuarea activităţilor economice în condiţii de siguranţă. Ştiu că v-a fost greu tuturor (...), însă mă bucur că împreună am reuşit să trecem peste ce a fost mai greu, în principal datorită vaccinării care a atenuat în mare măsură criza. Totuşi, unele probleme ale lanţului de aprovizionare, şi nu mă refer aici doar la situaţia componentelor electronice, şi-au pus amprenta deja pe prima jumătate a acestui an. Dacă luăm doar exemplu Daciei Duster, vânzarea a aproape 2 milioane de maşini în ultimii 12 ani reflectă cu certitudine menţinerea unei poziţii privilegiate în rândul preferinţelor clienţilor", a spus Iohannis la evenimentul organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernării premiilor Cupei de Golf "Paul Tomiţă" şi prezentării noii versiuni Dacia Duster, în comuna Pianu, judeţul Alba.



El a exprimat certitudinea că industria auto românească "poate mai mult".



"Încurajez guvernul şi mediul de afaceri să menţină un dialog permanent, mai constructiv şi mai orientat spre rezultate. Dacă ne referim la sport, performanţa nu se poate obţine fără bani. Sportul românesc are mare nevoie de politici publice mai bine ţintite, de resurse de infrastructură modernă şi accesibilă, dar mai ales de implicare la toate nivelurile de organizare administrativă, economică şi socială", a afirmat şeful statului.



Acesta a subliniat că dezvoltarea economică nu se poate face fără investiţii, nu doar cele financiare.



"Dincolo de alocarea de fonduri pentru cercetare-dezvoltare sau de programe precum Rabla şi Rabla Plus, industria auto românească, la fel ca întreaga economie naţională, are nevoie de stabilitate şi predictibilitate şi de un sprijin din partea statului mai adaptat noii realităţi post-criză. Totodată sunt în asentimentul oamenilor de afaceri din România care susţin, pe bună dreptate, nevoia de stabilitate şi predictibilitate", a susţinut preşedintele Iohannis.

Sursa: Agerpres

