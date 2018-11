Klaus Iohannis înainte de a participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Președintele Klaus Iohannis: Astăzi avem o singură temă pe ordinea de zi: este discuţia asupra proiectului de Acord de retragere, Acordul Brexit. Trebuie să înţelegem bine despre ce este vorba. Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană are două faze importante: retragerea şi relaţiile viitoare care vor fi stabilite ulterior. Astăzi vorbim de Acordul de retragere. Este foarte important pentru că fără un astfel de acord nimic nu rămâne stabilit între UE şi Marea Britanie. Acest acord a fost negociat îndelung, în detaliu, UE 27, noi care rămânem în Uniune, am stabilit o echipă de negociatori cu un negociator şef, domnul Barnier, echipă care a făcut o treabă foarte bună. Noi i-am sprijinit, în acelaşi timp am avut grijă ca punctele care ne interesează pe noi să fie bine clarificate în acest proiect de acord şi până în acest moment pot să spun că suntem mulţumiţi de proiect. Proiectul reflectă toate preocupările noastre şi soarta românilor din Marea Britanie, finanţarea bugetului UE şi multe, multe alte lucruri. Este un acord care are vreo 500 de pagini şi opinia noastră este că proiectul este bun, merită mers mai departe.

Klaus Iohannis a subliniat că dacă acest acord se aprobă, drepturile românilor sunt 'perfect protejate'.

Președintele Klaus Iohannis: 'Drepturile românilor, dacă acest acord se aprobă, sunt perfect protejate. (...) Dacă acest acord intră în vigoare, pentru noi este foarte potrivit'.

Obiectivul reuniunii extraordinare a Consiliului European este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE).

Membrii Consiliului European vor discuta și despre Declaraţia politică privind viitoarele relaţii dintre UE şi Marea Britanie.

După agrearea proiectului de către liderii statelor membre în Consiliul European, Acordul de retragere al Marii Britanii din Uniune urmează să fie aprobat formal în Consiliul UE şi de Parlamentul European şi ratificat de către Parlamentul britanic.

