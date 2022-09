Președintele Klaus Iohannis, în fața Adunării Generale a ONU: Nu există justificare pentru vărsarea de sânge. România va continua să sprijine Ucraina

Preşedintele a subliniat că nu există justificare pentru agresiunea militară împotriva unui stat suveran.

”Nu există justificare pentru vărsarea de sânge, distrugeri şi suferinţe umane. Este responsabilitatea noastră comună să fim uniţi şi să ne susţinem valorile comune, ca membri ai Naţiunilor Unite. Democraţia şi drepturile universale ale omului sunt aspiraţii legitime pentru întreaga omenire. De aceea trebuie să acţionăm acum şi să îi sprijinim pe toţi cei care luptă pentru libertate şi democraţie. Trebuie să garantăm respectul pentru integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa tuturor Statelor”, a afirmat Klaus Iohannis.

El a dat asigurări că România va continua să sprijine Ucraina şi pe cetăţenii săi care luptă inclusiv pentru democrație și valori.

”România şi-a deschis frontierele şi inima pentru toţi cei care au căutat refugiu din calea războiului din Ucraina. De la începutul conflictului, peste 2,3 milioane de ucraineni ne-au trecut graniţele. România a oferit nu doar asistenţă de urgenţă, dar şi sprijin pe termen mediu şi lung pentru cei care au decis să rămână în ţara noastră, acces liber la educaţie, servicii medicale şi piaţa muncii. În plus, am oferit asistenţă umanitară directă şi am constituit un hub logistic pentru coordonarea asistenţei umanitare internaţionale din întreaga lume. Sprijinul nostru nu se va opri aici”, a amintit Iohannis.

Președintele a mai precizat: ”Suntem conştienţi că răspunsul nostru, în special la acest război, va modela viitorul nostru comun. Sprijinul nostru pentru pace ar trebui exprimat acum, mai puternic ca oricând”.

”Pentru apărarea valorilor noastre comune, este esenţial să rămânem uniţi şi să îi aducem alături de noi pe toţi, inclusiv pe aceia care încă mai ezită. Angajamentul şi dialogul sunt cruciale pentru a depăşi divergenţele şi, în acelaşi timp, pentru a combate răspândirea neadevărurilor şi a propagandei”, a declarat Iohannis.

El a mai precizat că utilizarea accesului la alimente ca armă şi restricţionarea accesului la hrană pe plan global sunt inacceptabile.

”Pentru a sprijini economia Ucrainei şi a ajuta la gestionarea crizei alimentare globale, România a acţionat de o manieră responsabilă prin facilitarea exportului a peste 4 milioane de tone de cereale ucrainene, ceea ce reprezintă 60% din cantitatea de cereale exportate de Ucraina, prin porturile noastre de la Dunăre şi Marea Neagră, de la începutul crizei. De asemenea, apreciem rolul Secretarului General al ONU în crearea Iniţiativei Grânelor la Marea Neagră, care constituie, aşa cum acesta a definit-o simbolic, o rază de speranţă într-o lume care chiar are nevoie de ea”, a subliniat preşedintele Iohannis.

ŞTIRILE ZILEI