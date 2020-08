Președintele Klaus Iohannis: Fraudarea alegerilor din Belarus nu poate fi lăsată fără un răspuns din partea Uniunii Europene. Trebuie susținute aspirațiile cetățenilor din Belarus pentru democrație și libertate

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis, președintele României: Am participat în această după-amiază la reuniunea extraordinară a Consiliului European în format de videoconferință pentru a discuta cu liderii europeni în principal despre situația îngrijorătoare din Belarus. În intervenţia pe care am avut-o am subliniat că fraudarea alegerilor prezidenţiale, reprimarea violentă a protestelor, precum și tratamentele inumane la care au fost supuşi cetăţenii reţinuţi nu pot fi lăsate fără un răspuns din partea Uniunii Europene. Am solicitat încetarea imediată a violenţelor împotriva protestatarilor paşnici, precum şi eliberarea persoanelor deţinute ilegal. Totodată am arătat că este necesară demararea unor investigaţii transparente ale tuturor abuzurilor raportate, în urma cărora cei vinovaţi să fie traşi la răspundere. Trebuie luate măsuri suplimentare din partea UE inclusiv adoptarea de sancțiuni contra celor vinovați de violențele împotriva cetățenilor pașnici și de fraudarea alegerilor. Este extrem de importantă inițierea unui dialog real și de substanță între autoritățile din Belarus, opoziție, societatea civilă și reprezentanți ai protestatarilor. Aceasta este singura soluție pentru reducerea tensiunilor și realizarea unei tranziții pașnice. Am subliniat că trebuie să evaluăm în profunzime relațiile între UE și Belarus pentru a identifica cele mai bune măsuri. Trebuie susținute aspirațiile cetățenilor din Belarus pentru democrație și libertate în acord cu angajamentul pentru independența și suveranitatea țării.

Liderii UE s-au reunit, miercuri, într-un summit extraordinar, prin videoconferinţă, pe tema situației din Belarus.

Statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidenţiale din Belarus din 9 august, în urma cărora preşedintele Aleksandr Lukaşenko a fost reales, au anunţat la finalul discuțiilor liderii UE.

