Klaus Iohannis: Teatrele, cinematografele și restaurantele la interior se vor putea deschide cu 1 septembrie în condiții speciale de siguranță

Klaus Iohannis, despre redeschiderea teatrelor

Klaus Iohannis: Fac un apel la responsabilitate către candidați și echipele de campanie - Respectați regulile și nu îi expuneți pe oameni infectării!

Declarații Klaus Iohannis:

E pentru prima dată când scrutinul si campania au loc in conditii speciale

O premieră pe care nu și-a dorit-o nimeni

Obiectivul principala este de a organiza totul în conditii de maximă sigurantă sanitară pentru a proteja sănătatea oamenilor

Acest lucru va fi posibil dacă vom respecta cu toții regulile

Există precedente - sunt țări care au organizat alegeri în pandemie

Un scenariu cu risc zero nu există, dar dacă toate măsurile sunt insusite si aplicate, riscul poate fi redus la minim

Fac un apel la responsabilitate către candidati si echipele de campanie: respectati regulile si nu ii expuneti pe oameni infectării

Democrația nu poate fi suspendată sau pusă între paranteze

Dragi români, este important ca voi să decideți cine va conduce comunitatea în care trăiți în următorii 4 ani

Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor:

- Despre redeschiderea restaurantelor și zonei culturale: Sunt două domenii în care e important să se reia activitatea. Primul sector este zona culturală. Teatrele si cinematografele se vor putea deschide cu 1 septembrie in condiții speciale de sigurantă - vor trebui lăsate locuri libere între spectatori, toată lumea să poarte mască. Cred că este important ca acolo unde condițiile permit, să se reia actul de cultură. Ce am fi fără cultură? Al doilea sector care e in suferință si e bine sa se reia activitatea acolo unde se poate este sectorul HORECA, funcționarea restaurantelor în interior. După 1 septembrie, in anumite condiții, restaurantele se pot deschide în interior, ținând cont de distanțare și condiții sanitare specifice.

- Despre dosarul 10 august: Legile justiției au fost ciuntite de PSD, nu le-a ieșit. Dar legile încă nu au fost corectate. În acest sens am avut solicitarea spre guvern să se apuce de niște proiecte prin care se repară legile justiției aduse într-o formă nepotrivită. Am mari speranțe că în această toamnă vom avea proiectele care vin să repare legile justiției.

Conferința președintelui are loc în condițiile în care Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte în această după-amiază pentru a dezbate ordinul comun privind regulile de protecţie sanitară pe timpul campaniei electorale, dar şi măsurile referitoare la redeschiderea teatrelor, cinematografelor şi a restaurantelor.

Iar premierul Ludovic Orban are trecută în agendă o întâlnire cu reprezentanții sectorului ospitalității, HORECA.

Referitor la restaurante, premierul a arătat că există o propunere ca activitatea acestora să nu fie încă redeschisă în zonele unde există un nivel de răspândire a virusului peste un anumit număr de cazuri în ultimele 14 zile.

