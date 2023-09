Președintele Klaus Iohannis: Delta Dunării este o zonă senzațional de frumoasă, este monument UNESCO, dar trebuie să vedem și problemele ei - de la pescuitul excesiv, la poluare și schimbări climatice

Aflat în vizită în Delta Dunării, președintele României a vorbit despre potențialul turistic al acestei zone, dar și despre problemele ei: Delta Dunării este o zonă senzațional de frumoasă. Este o zonă care este foarte importantă pentru toată Europa, este monument al naturii UNESCO, pe bună dreptate. Dincolo de aceste lucruri, trebuie să vedem care sunt și problemele. Acestea sunt de la pescuitul excesiv la probleme de turism. Sunt probleme legate de poluare, poluarea nu este doar locală, este una care vine mai de sus de pe Dunăre.

Declarații Klaus Iohannis:

- am decis cu prima doamnă Carmen Iohannis să venim aici, la dumneavoastră în vizită.

- am vizitat locuri foarte frumoase, am fost în zona lacustră Somova - Parcheș, o zonă foarte specială, unică în Deltă. Am avut o discuție aplicată, foarte bună, cu cei care m-au însoțit, cu dl primar, cu dl președinte al CJ, dl ministru al Mediului Mircea Fechet, guvernatorul zonei protejate, specialiști.

- Delta Dunării este o zonă senzațional de frumoasă. Delta Dunării este monument UNESCO, este în răspunderea noastră, un loc mirific pentru cei care vin în vizită, este locul în care și din care trăiesc localnicii, dar mai este de spus: este un loc cu frumuseți aproape inimaginabile, cu potențial deosebit, un spațiu care poate fi exploatat turstic și economic, cu oportunități la tot colțul. Este o zonă care este foarte importantă pentru toată Europa, este monument al naturii UNESCO, pe bună dreptate.

- Dincolo de aceste lucruri, trebuie să vedem care sunt și problemele. Acestea sunt de la pescuitul excesiv la probleme de turism care, poate, poate fi mai frumos organizat, mulți trec cu barca în mare viteză și în loc să vadă Delta, alungă Delta, aici mai avem muncă de convingere de dus.

- Sunt probleme legate de poluare, poluarea nu este doar locală, este una care vine mai de sus de pe Dunăre. Poluare cu microparticule de plastic, sigur, ele nu se văd, dar este măsurabil impactul. Este un impact major al schimbărilor climatice. Avem dovada științifică că există ani tot mai deși cu secetă versus inundație excesivă. Trebuie să ne străduim cu toții să prevenim schimbările climatice dramatice care ar putea să apară. Există conceptul de renaturare.

Întrebări și răspunsuri:

- (dacă creșterea TVA este o soluție). După părerea mea, nu este o soluție, dar dacă, pe termen scurt, se găsește că anumite măsuri pot fi puse în practică, probabil că Guvernul le poate promova. Creșterea TVA a mai fost discutată, nu este o soluție, după părerea mea, soluția este creșterea gradului de colectare.

- (despre aderarea la Schengen) Cam toată Europa ne susține, mai puțin Austria, care face notă discordantă. În perspectivă se va rezolva. Intrarea în Schengen rămâne obiectiv prioritar.

- (ce soluții vede la problemele Deltei și care este contribuția lui) Contribuția mea constă că am venit aici și am discutat aceste chestiuni, am discutat cu autoritățile locale. Soluțiile le vor prezenta autoritățile, guvernatorul.

ŞTIRILE ZILEI