Declarația președintelui Klaus Iohannis:

"Avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 550 de persoane care au fost detectate de ieri până astăzi. În acest context, trebuie să fac câteva remarci.

În primul rând, dragi români, suntem, iată, deja din martie, în plină epidemie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență, în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid, eficient și am reușit să ținem evoluția sub control.

Este a doua lună, deja, că avem stare de alertă și lucrurile, din păcate, vedem că nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții. Însă, în acest context, revin la ce am mai spus înainte de mai multe ori: răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte, foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele bune pe care le-am obținut până acum. Măsurile care trebuie luate sunt foarte simple: masca, distanța și, evident, spălat pe mâini.

Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții, fiindcă în această perioadă, în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine Guvernul și împreună să-i convingem pe români că este o treabă foarte, foarte serioasă, vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această pandemie. Este o cale eronată și din acest punct de vedere, vreau să mă adresez și politicienilor și Parlamentului.

Suntem într-o situație foarte complicată, este momentul să lăsăm divergențele politice de o parte și să ne concentrăm pe soluții care sunt absolut necesare în această perioadă, iar în acest sens solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea, pentru a reda autorităților acest instrument extrem de important în perioadă de pandemie.

Nu este momentul să disperăm, dar în niciun caz nu este momentul să lăsăm garda jos și, repet, dragi români, împreună am parcurs relativ bine perioada până acum. Haideți să facem un efort, să continuăm, nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă!

Aici nu vorbim de politică, aici nu vorbim de opțiuni personale, aici vorbim de o boală care din păcate, a rămas încă în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare de azi pe mâine dacă cineva dă o lege sau un act administrativ. Virusul nu ține cont de granițe, nu ține cont de legi, nu ține cont de diferite abordări pur administrative, dar noi avem cel mai important instrument ca să ne protejăm conștiința noastră.

Dacă respectăm normele care sunt în vigoare, avem o șansă bună să trecem mai departe cu cât mai puține persoane îmbolnăvite și, da, cu cât mai puține persoane decedate din cauza acestei boli. Să nu ne imaginăm că dacă este vară și plecăm undeva la munte sau la mare scăpăm de virus. Din păcate, virusul merge cu noi și la mare, și la munte, ține de noi să ne protejăm cât putem de bine. Nu ne-am dorit această boală, ea ar fi venit indiferent cine ar fi fost la guvernare, dar haideți să respectăm indicațiile specialiștilor, haideți să facem aceste lucruri simple, ca să îngrădim răspândirea virusului, pentru a putea trece cu bine de această perioadă dificilă".

Răspunsuri la întrebări:

riscăm, în primul rând, să ne îmbolnăvim și asta este mult mai grav decât starea de urgență sau de alertă sau de orice altă discuție în Parlament

cu toții ne dorim să ne reluăm viața normală, așa cum am cunoscut-o, dar nu se poate încă

suntem încă în pandemie, și după cum vedem evoluția, cred că va mai dura până când putem să ne reluăm viața normală

pe de altă parte, nu putem să închidem țara și să plecăm undeva - aici e viața noastră, aici e țara noastră, aici e sănătatea noastră, aici e economia noastră

dacă vrem să ne și mișcăm, să funcționeze și economia, să putem să mergem și la mare sau la munte, trebuie să respectăm aceste norme

rolul autorităților este să emită normele, rolul spitalelor să trateze bolnavii, dar rolul nostru și respectarea normelor este să nu ajungem la spital, fiindcă este o boală foarte periculoasă

ceea ce se impune acum este accelerarea procedurilor parlamentare, ca să avem o lege în vigoare

nu și-au imaginat probabil parlamentarii în nicio sesiune că o să ajungem într-o situație atât de gravă

legislația în vigoare pe care am găsit-o este slabă, așa a fost ea gândită

nu are rost să încercăm să căutăm cine a făcut-o slabă

rolul nostru acum este să găsim soluții pentru a face o legislație modernă, eficientă, aplicabilă și, da, constituțională

de asta m-am adresat Parlamentului cu solicitarea să lucreze rapid, ca să avem legislație

este foarte clar că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare

deocamdată credem că împreună cu românii avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ, cum ar fi starea de urgență

sigur, dacă situația se înrăutățește și nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive

încă o dată, eu nu îmi doresc acest lucru, cred că nici românii nu-și doresc acest lucru, haideți să respectăm normele în vigoare

în situația în care crește numărul de bolnavi, este destul de greu de imaginat cum ar arăta o nouă fază de relaxare

am văzut că în majoritatea țărilor unde au început măsurile de relaxare au început să crească numărul de persoane infectate

noi trebuie să luăm în considerare că o creștere peste măsură - care măsură, sigur, rămâne de stabilit de experți - nu poate fi tolerată ca atare

repet: nu îmi doresc să reintroducem restricții, dar dacă numărul de cazuri crește în continuare, atunci probabil Comitetul Național va începe să propună anumite măsuri restrictive

momentan, sistemul face față și, pentru a preveni o suprasolicitare a sistemului, au fost achiziționate, de exemplu, acele tiruri care pot fi transformate în ATI-uri și vor fi puse la dispoziția spitalelor unde locurile sunt prea puține

și, pentru a preveni o suprasolicitare a sistemului, au fost achiziționate, de exemplu, acele tiruri care pot fi transformate în ATI-uri și vor fi puse la dispoziția spitalelor unde locurile sunt prea puține dar deja înțeleg că ne apropiem periculos de mult de limita superioară a sistemului de ATI și trebuie să avem foarte mare grijă

până acum, spitalele și-au făcut treaba, medicii își fac treaba, dar cei care trebuie să își facă cel mai bine treaba sunt oamenii simpli, care trebuie să se protejeze pe ei și să îi protejeze și pe ceilalți.

Institutul Cantacuzino, aflat în subordinea Ministerul Apărării, este Centru de Național de Referință pentru Gripă încă din anul 1969.

Institutul transmite Organizației Mondiale a Sănătății informații importante pentru sănătatea publică și colaborează cu toate instituțiile medicale din România.

În luna mai, specialiștii institutului au anunțat că au reușit să decodeze harta genetică a virusului SARS-CoV-2 de pe teritoriul țării noastre. Datele sunt cruciale pentru a înțelege particularitățile acestui virus.

Și aceste informații au fost transmise Organizației Mondiale a Sănătății.

