Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că ziua de 26 mai este una importantă şi i-a îndemnat pe români să meargă la vot.

"Este o zi importantă şi asta nu v-o spun numai dumneavoastră, jurnaliştilor, ci tuturor românilor: Haideţi la vot!", le-a spus Iohannis ziariştilor, înainte de a-şi exercita opţiunea electorală.

Victor Ponta, președintele Pro România: "Am venit la vot, cum sper să vină absolut toată lumea, pentru că doar azi orice om e mai puternic decât orice politician, cu votul. Și în al doilea rând, am votat pentru că, din instinct de conservare, când vezi că cineva te duce cu mașina în prăpastie, îl tragi de volan, faci ceva".

Dan Barna, președinte USR: "Am votat pentru competență și onestitate în Europa. Este un moment în care românii pot să-și exprime opinia lor, oricare ar fi aceasta, pot să și-o exprime, de aceea mesajul e unul clar și explicit: Veniți la vot! (...) Avem mare încredere în România".

Kelemen Hunor, președintele UDMR: "Am votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care vocea comunității maghiare se va auzi (...) La fel, am votat și la referendum, așa cum am promis, așa cum am anunțat de la bun început, și recomand tuturor cetățenilor cu drept de vot să meargă la urne, să meargă și să voteze fiindcă astăzi e ziua în care nu putem să fim nici obosiți, nici dezamăgiți".

ACTUALIZARE 19.43 Liderul PSD a votat atât pentru europarlamentare, cât și pentru referendum. Declarații Liviu Dragnea la ieșirea de la vot: Am spus că susțin temele de la referendum. Nu e o zi tristă, e o zi bună, că au venit foarte mulți oameni la vot. Îmi pare rău că au fost cozi mari la vot. Am văzut de unde sunt intarzierile: de la tabletă, de la două liste. În diaspora, îmi pare rău, dar ar trebui să-i întrebăm pe ambasadorii care au fost numiți - Spania, Italia, Marea Britanie - să-i întrebăm de ce n-au încercat să-i direcționeze în această săptămână, să le spună tuturor românilor unde sunt secțiile de vot, pentru că sunt secții de vot unde nu e nimeni și secții de vot care-s foarte aglomerate.

ACTUALIZARE 19.30 Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la secția de vot de la liceul "Jean Monnet". Nu a dat declarații la sosire, a precizat că va vorbi cu presa după ce votează.

ACTUALIZARE 12.26 Prim-ministrul Viorica Dăncilă a votat.

"Am votat pentru România și pentru români. Am votat pentru reprezentarea noastră în Parlamentul European - o reprezentare a unor oameni care să nu meargă să dea socoteală, ci să susțină prin argumente poziția României. Am votat pentru o echipă care să reprezinte România în adevăratul sens al cuvântului, să nu se poziționeze împotriva României în legislația europeană, în amendamentele pe care le depun să se regăsească și prioritățile României. Eu cred în România, cred în români și cred că o reprezentare demnă este ceea ce vor toți românii", a declarat Dăncilă.

"Am votat astăzi pentru că eu cred că o Românie puternică, un stat membru puternic va conduce la o Uniune Europeană puternică. Și cred că acest lucru este foarte important pentru țara noastră. A fi un bun român nu înseamnă a fi un bun european. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, știu care este mersul în Parlamentul European, știu că, din păcate, am avut de luptat român contra român, am votat pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple", a subliniat premierul.

"Am votat astăzi doar pentru europarlamentare. După cum știți, am spus că voi vota la referendum și, cum sunt un om al echilibrului, am considerat că trebuie să iau în considerare toate argumentele și să votez la referendum. Am văzut ultimele intervenții publice ale domnului președinte Iohannis și acest lucru m-a făcut să mă răzgândesc. În momentul în care condiționezi alegeri, fie că e pentru referendum, fie că este pentru europarlamentare, dar mai mult cele legate de referendum, de un guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului meu guvern. Deci cred că a politizat acest lucru, că trebuia să lase referendumul fără a-l lega de anumite aspecte electorale, de aspecte politice sau de alegerile prezidențiale", a explicat Viorica Dăncilă.

ACTUALIZARE 12.06 Premierul Viorica Dăncilă așteaptă să poată vota la Liceul "Jean Monnet".

ACTUALIZARE 11.13 Fostul președinte Traian Băsescu a votat la Liceul "Jean Monnet".

"Este un scrutin extrem de important atât prin situaţia în care se află Uniunea Europeană, trebuie să creăm un nou început al Uniunii Europene. Pe de altă parte, pentru România, avem acest referendum convocat de preşedinte în care românii sunt chemaţi să spună dacă vor stat de drept sau nu", a subliniat el în debutul declarației către jurnaliști.

"Nu mă așteptam să fie aglomerat, e un semn foarte bun că e aglomerat la secția de votare din Jean Monnet, unde de regulă e foarte lejer", a ținut să remarce fostul șef al statului.

ACTUALIZARE 10.57 Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a votat la o secție din București.

"Am votat cu convingerea că cei care ne vor reprezenta din partea partidului pe care îl conduc vor merge acolo cu gândul clar de a reprezenta interesul României, de a apăra interesul României, de a face ca România să fie o voce respectată, tratată de la egal la egal cu celelalte state", a declarat președintele Senatului.

ACTUALIZARE 10.14 Președintele Klaus Iohannis votează la Liceul "Jean Monnet" din Capitală.

"Haideți la vot cu toții, e o zi importantă și asta nu o spun numai dvs. jurnaliștilor, ci tuturor românilor, haideți la vot!", a declarat Klaus Iohannis înainte de a lua buletinele de la comisia din secție.

"Veniți la vot, dragi români, veniți la vot că astăzi puterea politică este la voi. Astăzi decidem împreună cum arată România de mâine. Merită, chiar merită să votați. Astăzi, dragi români, decideți pentru următoarele luni, ani. Suntem la primele alegeri dintr-un ciclu mai lung, este începutul unei serii de alegeri și astăzi puteți să începeți să schimbați România", a adăugat președintele după ce a introdus buletinele în urne.

Șeful statului le-a mulțumit celor care au inițiat campanii de mobilizare la vot - persoane private, companii, ONG-uri.

"Veniți dragi români la vot, nu lăsați pe alții să decidă în locul vostru", a încheiat Klaus Iohannis.

ACTUALIZARE 09.06 Președintele PNL, Ludovic Orban, a votat în Capitală.

"Mi-am exercitat dreptul constituţional la vot atât la referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis, cât şi la alegerile europarlamentare. (...) Am votat pentru a fi sigur că România va rămâne un stat european, că va fi bine reprezentată în Parlamentul European, de oameni apreciați, de oameni de calitate, de oameni care să poată influența deciziile la nivel european", a declarat Ludovic Orban după vot.

ACTUALIZARE 08.15 Dacian Cioloș a votat la secția 32 din Zalău.

"Sunt convins de faptul că foarte mulţi români aşteaptă ziua aceasta încă din iarna anului 2017, când stăteam în stradă, mulţi dintre români supăraţi că n-au votat la timp în 2016. Iată, a venit ziua când putem să ne transmitem mesajul foarte clar, ferm şi mult mai eficient decât stând în stradă, şi anume prin vot, şi sper să fie cât mai mulţi români care să ia decizia ca astăzi să meargă la vot. (...) Acum foarte mulţi români ştiu exact de ce să voteze şi pentru alegerile europarlamentare, dar şi pentru referendum. Sunt convins că acest vot va avea un efect mult mai mare decât acela de a trimite 32 de români în Parlamentul European", a declarat Dacian Cioloș.

El și-a exprimat speranța să fie cât mai mulți români care să ia decizia de a merge la urne.

"Va fi un vot semnal pentru cei care care conduc astăzi România și e important să facem acest pas astăzi", a adăugat Cioloș.

Laura Codruța Kovesi a votat la o secție din Capitală.

Ea și-a exprimat opțiunea atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendumul pe teme de justiție inițiat de președinte.

"Am venit să votez pentru justiție și pentru cinste", a declarat Kovesi, care a subliniat că a participat la toate alegerile de când a împlinit 18 ani.

Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, şi candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion şi-au exercitat dreptul de vot imediat după deschiderea urnelor, la secţia nr. 201 din municipiu.



"Prin faptul că m-am prezentat la vot la deschiderea secţiilor de votare vreau să arăt că trebuie să ne trezim mai devreme. De 30 de ani stăm şi aşteptăm să facă alţii munca pentru noi. Fiecare cetăţean din România trebuie să îşi asume votul. Invităm pe toată lumea să iasă la vot, să voteze responsabil, să gândească înainte de a pune această ştampilă care decide viitorul. Sperăm la un viitor mai bun", a declarat, la ieşirea de la vot, primarul Mihai Chirica.



El a fost urmat în secţia de votare de candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, care a votat pe listele suplimentare.



"Am votat la Iaşi, oraşul celor trei mari Uniri, pentru a avea o Românie care să fie mare în Europa şi mare în lume. Totodată, votez la Iaşi pentru a da o palmă partidelor politice", a declarat George Simion.

