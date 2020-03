Declarația președintelui Klaus Iohannis EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am primit în cursul acestei dimineți de la premierul Ludovic Orban propunerea pentru numirea domnului Nelu Tătaru în funcția de ministru al Sănătății. Am luat act de demisia domnului Costache și am semnat decretul de numire a noului ministru. Domnul Tătaru cunoaște foarte bine care este situația în acest moment în sistemul sanitar și trebuie să ia urgent toate măsurile necesare pentru combaterea răspândirii infectării cu noul coronavirus. Domnul Tătaru va depune jurământul în cursul acestei zile", a declarat președintele.

În cadrul videoconferinței cu membrii Consiliului European, programată să se desfășoare joi după-amiază, șeful statului va sublinia că "a devenit crucială dezvoltarea urgentă a procedurilor de achiziții comune ale Uniunii lansate pentru echipamente medicale", în contextul deteriorării rapide a situației și în țara noastră.

România este primul stat membru al Uniunii care a primit acceptul Comisiei Europene să înceapă procedurile de achiziție, în numele UE, pentru constituirea unei rezerve strategice de echipamente medicale pe teritoriul țării noastre. În acest context, într-o primă etapă, România va cumpăra, în limita sumei de 10 milioane de euro, măști, costume individuale de protecție și ventilatoare.

Discuțiile cu furnizorii au început deja, a subliniat Klaus Iohannis. Șeful statului va cere în același timp și o finanțare mai consistentă în program.

România va susține și necesitatea asigurării unor lanțuri de aprovizionare funcționale, fără blocaje.

Repatrierea cetățenilor români aflați în prezent fie în afara Uniunii, fie în state membre este o altă prioritate pe lista subiectelor de discuție.

"Cea mai vulnerabilă categorie continuă să fie lucrătorii noștri mobili, în special lucrătorii detașați și cei sezonieri. Noi facem tot posibilul pentru a le asigura întoarcerea în siguranță acasă. Cu toate acestea, nu este o sarcină ușoară, având în vedere numărul totuși semnificativ de cetățeni și restricțiile impuse deja peste tot în Europa", a subliniat președintele.

"România, ca și alte state membre, este puternic afectată de această criză, mai ales în sectorul industrial, și, prin urmare, avem mare nevoie de o acțiune coordonată la nivelul Uniunii. În același timp, consider că este important să începem să gândim o strategie de recuperare post-criză. Comisia Europeană trebuie încurajată, trebuie să înțeleagă că trebuie dezvoltat un plan de acțiune bazat pe o evaluare cuprinzătoare a consecințelor și a posibilelor instrumente aplicabile tuturor statelor membre pentru sprijinirea recuperării", a mai susținut Klaus Iohannis.

Președintele a reluat în final apelul său către toți românii să respecte restricțiile impuse de autorități.

"Stați acasă, pentru că doar așa putem să ne protejăm sănătatea! Cu cât reușim acum mai bine să ținem sub control și să limităm răspândirea coronavirusului, cu atât mai repede vom putea să revenim cu toții la activitățile cărora le simțim acum lipsa! Știu că este greu, dar numai făcând aceste sacrificii vom câștiga lupta cu acest inamic extrem de periculos!", a conchis Klaus Iohannis.

