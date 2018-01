Președintele Klaus Iohannis a vrut să pună punct rapid noii crize politice și a acceptat s-o desemneze pentru funcția de prim-ministru pe Viorica Dăncilă, varianta propusă de coaliția PSD-ALDE. Pentru a-și începe oficial mandatul, Dăncilă trebuie să fie validată și de Parlament. Nu sunt însă motive ca social democrații să aibă emoții legate de acest vot.

Președintele Klaus Iohannis: Desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"În Parlament, după consultări, este foarte clar - PSD-ul dispune de o majoritate. Și atunci, cântărind toate argumentele, ținând cont de situația concretă din Parlament, am decis să dau PSD-ului încă o șansă și să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă", a declarat președintele Klaus Iohannis. "Dar acum PSD-ul trebuie să performeze", a avertizat șeful statului. El și-a exprimat speranța ca, până la 1 februarie, procedurile să fie finalizate și noul guvern să se apuce de treabă.

ACTUALIZARE Președintele a semnat decretul privind desemnarea Vioricăi Dăncilă în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern.

ACTUALIZARE "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului guvern, de desemnarea primului ministru. Astăzi, toată ziua, am ascultat opiniile și argumentele politicienilor, dar am reușit ieri, aseară, astăzi, între întâlniri, să ascult și opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe rețele de socializare. Sunt foarte multe opinii și foarte multe argumente", a subliniat Klaus Iohannis în debutul declarației de presă de miercuri seară.

"Sunt argumente legate de politica partidelor, evident. Sunt multe argumente legate de politica internă a României, sunt multe argumente legate de politica externă și de securitatea României. Am ascultat și am citit cu atenție toate aceste opinii și argumente și le-am cântărit, fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie s-o iau? În primul rând această decizie trebuie să fie conformă cu Constituția și cu deciziile CCR în materie de desemnare. Și aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară", a precizat președintele.

"În Parlament, după consultări este foarte clar - PSD-ul dispune de o majoritate. Și atunci, cântărind toate argumentele, ținând cont de situația concretă din Parlament, am decis să dau PSD-ului încă o șansă și să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Dar acum PSD-ul trebuie să performeze", a avertizat el.

Șeful statului a adăugat că acum PSD trebuie să arate că face ceea ce a promis.



"Avem la un an de la alegerile parlamentare care au fost câștigate de PSD două guverne PSD eșuate. Acum primesc șansa de a dovedi că știu ce vor și știu cum se face", a spus șeful statului.

"În continuare, invit pe toți cei implicați în procedură să se mobilizeze și să lucreze repede și bine. Este posibil ca până la 1 februarie întreaga procedură să fie finalizată și noul guvern să se apuce de treabă și să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce", a conchis șeful statului.

Reacții politice după ce președintele Iohannis a acceptat propunerea PSD pentru funcția de prim ministru

După-amiază, Viorica Dăncilă a mers la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu șeful statului.

După consultările care au început la prânz, Liviu Dragnea a spus că are speranța că sunt suficiente argumente ca președintele să o accepte pe Dăncilă, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru. De asemenea, el a subliniat că nu există niciun fel de problemă cu privire la majoritatea parlamentară.

PNL, USR și PMP s-au prezentat la consultările de la Palatul Cotroceni cu soluția anticipatelor. Traian Băsescu i-a propus pe Siegfried Mureșan și Eugen Tomac ca variante de premieri.

PNL și USR au spus că ar susține un guvern care să nu fie condus de un premier PSD.

Declarațiile acestor lideri AICI

UDMR nu a spus nici nu, nici da în privința propunerii PSD-ALDE, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, după discuțiile cu președintele Klaus Iohannis. "Nu se poate ajunge la alegeri anticipate", a adăugat Kelemen Hunor.

ŞTIRILE ZILEI