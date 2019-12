Președintele Klaus Iohannis și soția lui, Carmen Iohannis, la recepția oferită de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Pe lângă fotografia oficială de grup, Administrația prezidențială a dat publicității și un instantaneu în care președintele României și soția lui se află în preajma Reginei Elisabeta a II-a, la o discuție la care participă cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și Melania Trump, soția președintelui SUA, Donald Trump.

Familia Regală a Marii Britanii a postat pe Twitter încă un instantaneu al momentului.

Her Majesty speaks to @NATO leaders in the Green Drawing Room.



Heads of State and Government are in London to attend the NATO Leaders' Meeting 2019. pic.twitter.com/uWLuZPmjBP