Președintele Iohannis a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre situaţia din Ucraina şi despre întărirea Flancului estic

„Înainte de summitul NATO, am avut un schimb de opinii aprofundat cu prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, cu privire la situaţia din Ucraina şi eforturile comune de susţinere a acestei ţări. Am discutat și despre măsurile care trebuie luate pentru întărirea Flancului estic”, a scris preşedintele Klaus Iohannis, într-o postare pe Twitter.

Ahead of the upcoming #NATO Summit, I had an in depth exchange of views with Prime Minister @BorisJohnson on the situation in #Ukraine and joint efforts to support. We also discussed the necessary measures to be taken in order to strengthen the #EasternFlank.